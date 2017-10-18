Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình

Giải trí 18/10/2017 13:01

Không gây lùm xùm thị phi như trước đây, hiện tại bà mẹ 3 con Hằng Túi - vợ cũ của em trai ca sĩ Đăng Khôi - chỉ thích khoe chồng con, nguồn động viên tinh thần lớn nhất mà cô sở hữu.

Không khoe hàng hiệu, xế sang hay tạo nên những vụ lùm xùm khiến dư luận chú ý, có lẽ giờ đây Bích Hằng (thường được gọi là Hằng Túi) đã tạo được nhiều thiện cảm hơn khi làm mẹ. Hằng túi được nhiều chị em yêu mến không chỉ bởi tài kinh doanh, nhan sắc trẻ trung không tuổi mà còn ở tài khéo chăm sóc, vun vén để gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Sau đám cưới lung linh tổ chức trên bãi biển Đà Nẵng vào tháng 5/2017, hiện Bích Hằng đang mang bầu và chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 1
Hằng Túi vừa chia sẻ bộ ảnh mới trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 2
Cựu hot girl Hà thành diện đầm trắng chụp ảnh bầu cùng ông xã và 2 con - Ảnh: Internet

Mới đây, để ghi dấu ấn mang thai lần 3, cựu hot girl Hà thành đã cùng gia đình chụp bộ ảnh bầu đẹp lung linh.

Sau khi bà mẹ trẻ chia sẻ bộ ảnh trên trang Facebook cá nhân, nhiều dân mạng tỏ ra rất hào hứng. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc của bà mẹ 3 con và để lại bình luận bên dưới bài viết.

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 3
Cả gia đình đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, và...

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 4
... được dân mạng ngợi khen là gia đình "kiểu mẫu" - Ảnh: Internet

Với nhiều chị em, mang thai có thể là nỗi ám ảnh, nhất là vào những tháng cuối thai kỳ khi cơ thể thay đổi rõ rệt. Giai đoạn này, mẹ bầu sẽ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể nặng nề, sưng phù, tâm trạng bức bối, khó chịu.

Tuy nhiên, với Hằng Túi thì hoàn toàn ngược lại. Nhiều chị em cảm thấy ghen tỵ với mẹ bầu 31 tuổi này vì cô còn trẻ và đẹp hơn cả khi chưa bước vào thai kỳ. 

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 5
Hằng Túi ngày càng xinh đẹp ngay cả khi đang mang thai - Ảnh: Internet

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 6
Bé Su, con gái lớn của người đẹp có nhiều nét giống mẹ - Ảnh: Internet

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 7
Cậu em trai Sóc tinh nghịch hôn em Sữa sắp chào đời - Ảnh: Internet

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 8
Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Bích Hằng một mình nuôi hai con là bé Su và Sóc...

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 9
... Sau đó, cô tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ hai và chuẩn bị chào đón thành viên thứ 5 của gia đình - Ảnh: Internet

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 10
Dường như nhan sắc sinh đẹp và ngày càng mặn mà của cựu hot girl không chỉ là do trời sinh mà còn được nuôi dưỡng bởi gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 11
Hằng Túi đang hạnh phúc bên người chồng thứ hai của mình...

Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình - Ảnh 12
... Tiến Dũng đang là một kiến trúc sư. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   hằng túi bích hằng

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