Cận kề ngày sinh, cựu hot girl Hằng Túi vẫn khiến nhiều chị em ngất ngây với bộ ảnh bầu xinh lung linh có 1-0-2 của mình

Sau đám cưới lung linh tổ chức trên bãi biển Đà Nẵng vào tháng 5/2017, hiện Bích Hằng đang mang bầu và chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Không khoe hàng hiệu, xế sang hay tạo nên những vụ lùm xùm khiến dư luận chú ý, có lẽ giờ đây Bích Hằng (thường được gọi là Hằng Túi) đã tạo được nhiều thiện cảm hơn khi làm mẹ. Hằng túi được nhiều chị em yêu mến không chỉ bởi tài kinh doanh, nhan sắc trẻ trung không tuổi mà còn ở tài khéo chăm sóc, vun vén để gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Mới đây, để ghi dấu ấn mang thai lần 3, cựu hot girl Hà thành đã cùng gia đình chụp bộ ảnh bầu đẹp lung linh.

Sau khi bà mẹ trẻ chia sẻ bộ ảnh trên trang Facebook cá nhân, nhiều dân mạng tỏ ra rất hào hứng. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc của bà mẹ 3 con và để lại bình luận bên dưới bài viết.

Với nhiều chị em, mang thai có thể là nỗi ám ảnh, nhất là vào những tháng cuối thai kỳ khi cơ thể thay đổi rõ rệt. Giai đoạn này, mẹ bầu sẽ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể nặng nề, sưng phù, tâm trạng bức bối, khó chịu.

Tuy nhiên, với Hằng Túi thì hoàn toàn ngược lại. Nhiều chị em cảm thấy ghen tỵ với mẹ bầu 31 tuổi này vì cô còn trẻ và đẹp hơn cả khi chưa bước vào thai kỳ.