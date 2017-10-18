Bạn trai mới bị tố là đại gia 'ảo', nợ tiền không trả: Phi Thanh Vân mạnh mẽ tuyên bố thế này đây

Vừa qua, Phi Thanh Vân đã công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Triệu Văn Dương khiến dư luận xôn xao và chú ý. "Nữ hoàng dao kéo" tâm sự cô và bạn trai đã mất gần 3 tháng tìm hiểu rồi mới quyết định đến với nhau.

Tuy nhiên, ngay sau khi chia sẻ tin vui, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn bạn trai của diễn viên Cô gái xấu xí là đại gia "ảo", thậm chí còn nợ tiền không trả. Trước thông tin này, Phi Thanh Vân khẳng định bạn trai mình là người sống, làm việc minh bạch và rõ ràng.

Người đẹp cũng cho biết thêm, với những thông tin không đúng sự thật trên mạng, cô và người yêu sẽ không chọn cách đôi co qua lại; thay vào đó là để người đại diện giải quyết và giải thích những khúc mắc cho giới truyền thông. Ngoài ra, Phi Thanh Vân cũng tiết lộ độ tuổi của doanh nhân Triệu Văn Dương là U40 chứ không phải là U50 như nhiều người chia sẻ.

Doanh nhân Triệu Văn Dương sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ và đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc một tổ chức giáo dục. Ngoài ra, doanh nhân họ Triệu từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Malaysia, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận hàng loạt giải thưởng dành cho giới doanh nhân tại Việt Nam.

Sau 2 cuộc hôn kết thúc trong nước mắt, Phi Thanh Vân từng tâm sự bản thân đã mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, khi gặp đại gia Triệu Văn Dương, cô đã bị chinh phục hoàn toàn bởi tài năng của anh.

Hiện tại, Phi Thanh Vân chưa có kế hoạch kết hôn lần 3 mà muốn dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu về bạn trai của mình.