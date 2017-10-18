Bạn trai mới bị tố là đại gia 'ảo', nợ tiền không trả: Phi Thanh Vân mạnh mẽ tuyên bố thế này đây

Hậu trường 18/10/2017 11:07

Trước tin đồn bạn trai là đại gia "ảo" và nợ tiền không trả, Phi Thanh Vân lên tiếng phản bác và tự tin khẳng định người yêu mình sống, làm việc minh bạch và rõ ràng.

Vừa qua, Phi Thanh Vân đã công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Triệu Văn Dương khiến dư luận xôn xao và chú ý. "Nữ hoàng dao kéo" tâm sự cô và bạn trai đã mất gần 3 tháng tìm hiểu rồi mới quyết định đến với nhau.

Bạn trai mới bị tố là đại gia 'ảo', nợ tiền không trả: Phi Thanh Vân mạnh mẽ tuyên bố thế này đây - Ảnh 1
Phi Thanh Vân và bạn trai đại gia trong một sự kiện tại TP.HCM vừa qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau khi chia sẻ tin vui, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn bạn trai của diễn viên Cô gái xấu xí là đại gia "ảo", thậm chí còn nợ tiền không trả. Trước thông tin này, Phi Thanh Vân khẳng định bạn trai mình là người sống, làm việc minh bạch và rõ ràng. 

Bạn trai mới bị tố là đại gia 'ảo', nợ tiền không trả: Phi Thanh Vân mạnh mẽ tuyên bố thế này đây - Ảnh 2
"Siêu vòng 3 Việt Nam" khẳng định luôn tin tưởng và sẽ bảo vệ bạn trai tuyệt đối - Ảnh: Internet

Người đẹp cũng cho biết thêm, với những thông tin không đúng sự thật trên mạng, cô và người yêu sẽ không chọn cách đôi co qua lại; thay vào đó là để người đại diện giải quyết và giải thích những khúc mắc cho giới truyền thông. Ngoài ra, Phi Thanh Vân cũng tiết lộ độ tuổi của doanh nhân Triệu Văn Dương là U40 chứ không phải là U50 như nhiều người chia sẻ.

Bạn trai mới bị tố là đại gia 'ảo', nợ tiền không trả: Phi Thanh Vân mạnh mẽ tuyên bố thế này đây - Ảnh 3
Nữ diễn viên đính chính bạn trai là U40 chứ không phải U50 như nhiều người chia sẻ - Ảnh: Internet

Doanh nhân Triệu Văn Dương sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ và đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc một tổ chức giáo dục. Ngoài ra, doanh nhân họ Triệu từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Malaysia, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận hàng loạt giải thưởng dành cho giới doanh nhân tại Việt Nam.

Bạn trai mới bị tố là đại gia 'ảo', nợ tiền không trả: Phi Thanh Vân mạnh mẽ tuyên bố thế này đây - Ảnh 4
Doanh nhân Triệu Văn Dương là một người tài giỏi và vô cùng thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Sau 2 cuộc hôn kết thúc trong nước mắt, Phi Thanh Vân từng tâm sự bản thân đã mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, khi gặp đại gia Triệu Văn Dương, cô đã bị chinh phục hoàn toàn bởi tài năng của anh.

Hiện tại, Phi Thanh Vân chưa có kế hoạch kết hôn lần 3 mà muốn dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu về bạn trai của mình.

Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười

Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười

Trong khi Phi Thanh Vân rất tự hào vì có bạn trai mới là doanh nhân, tiến sĩ, giỏi giang, có gia thế khủng thì nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây là những thông tin bịa đặt. Không ít người khẳng định chồng tương lai của "Nữ hoàng dao kéo" thực chất chỉ là "dân buôn quèn" và thậm chí còn đang nợ tiền rượu của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân Phi Thanh Vân và người yêu mới Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42