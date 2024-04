'Cô bé lai Úc' Thảo My trong The Voice Kids ngày nào giờ gây sốt với sắc vóc quyến rũ, 'chinh chiến' nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng mãi không nổi tiếng

My Carol có tên thật là Bùi Huyền Thảo My. Cô có bố là một luật sư người Úc, bé đã học hát từ năm 3 tuổi và được học tập trong môi trường quốc tế nên bé Thảo My có thể hát tiếng Anh cực chuẩn. Gia đình của Thảo My không theo ngành nghệ thuật nhưng biết được đam mê của bé nên gia đình đã tạo rất nhiều điều kiện để bé có thể thỏa niềm đam mê ca hát của mình.

Trước khi đến với The Voice Kids, Thảo My đã tham gia cuộc thi Đồ rê mí 2008 và khá nhiều cuộc thi hát lớn nhỏ tại trường mà cô theo học và cũng đoạt được nhiều thành tích chú ý. Với việc bộc lộ trưởng thành trong giọng hát và khả năng hát tiếng Anh, Thảo My đã giành được giải Quán quân tại cuộc thi Idol Ash vào đầu năm nay. Thảo My cũng đã có nhiều show diễn tại các sân khấu lớn và đã cho ra mắt nhiều MV ca nhạc.

Thảo My đã tham gia khá nhiều cuộc thi hát lớn nhỏ

Khi tham gia chương trình The Voice Kids vào năm 2013, sau khi Thảo My trình bày ca khúc Set fire to the rain của thần tượng Adele với giọng hát khỏe khoắn, cô đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả và cả 4 vị HLV khó tính. Quyết định cuối cùng của Thảo My là về với HLV Hiền Thục và cô đang được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá để đi sâu vào các vòng trong của cuộc thi The Voice Kids. Cuối cùng, dù không đạt danh hiệu cao nhất nhưng cô cũng đã đi đến chung kết cuộc thi và được nhiều người yêu mến.

Thảo My trong chương trình The Voice Kids

Dù bận rộn 'chinh chiến' ở các cuộc thi âm nhạc nhưng Thảo My vẫn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô đều sở hữu kết quả học tập tốt trong cả chương trình Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế. Cô còn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi Tìm kiếm tài năng năm 2016 do trường tổ chức và nhận được học bổng 50% học phí năm học 2016-2017.

Ngoài đam mê ca hát, My còn đang theo học tại trường sân khấu điện ảnh khoa diễn viên và tham gia diễn xuất các dự án phim Sui gia hay xui gia, Cơm nhà… Tuy nhiên, dù tham gia nhiều cuộc thi, thử sức ở các sân chơi âm nhạc lớn nhỏ, song Bùi Huyền Thảo My lại chưa tạo được dấu ấn thật mạnh mẽ trong suốt chặng đường nghệ thuật. Đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất của nữ ca sĩ cũng như người hâm mộ của cô nàng.

Dù bận rộn 'chinh chiến' ở các cuộc thi âm nhạc nhưng Thảo My vẫn sở hữu thành tích học tập đáng nể

Năm 2021, My Carol gây ấn tượng khi cho ra mắt ca khúc Thôi do chính mình sáng tác. Cô và Bàng Khánh Tùng Lâm có cơ duyên hợp tác để thể hiện ca khúc này. Ca khúc ra đời trong một buổi chiều, khi My Carol đang ngồi dưới sân trường THPT chờ được đón về. Chỉ trong 20 phút cầm bút, cô nàng đã có được giai điệu của cả ca khúc. Còn phần lời thì phải mất gần 1 tháng mới hoàn thiện một cách ưng ý. Ngoài ca khúc Thôi, Carol còn sáng tác nhiều bài hát khác được giới trẻ yêu mến như: Cất Đi, Đồ Hư, Anh Đừng Vội, Còn Ai, Vậy Giữ, Lo,...

My Carol gây ấn tượng với nhiều ca khúc mình sáng tác

Năm 2022, Thảo My để lại ấn tượng về giọng hát và nhan sắc "gây thương nhớ" trong chương trình Big Song Big Deal. Cô nàng mang đến ca khúc Anh Đừng Vội và nhận được lời khen từ hai giám khảo ở vòng casting.

Về cơ duyên đến với sáng tác, Thảo My cho biết: "Tôi đã từng đam mê ca hát từ nhỏ và nghĩ đến việc tại sao bản thân không tự tạo ra cho mình một ca khúc. Tôi từng thi Đồ Rê Mí năm 8 tuổi và cũng bắt đầu viết nhạc từ đó, tuy nhiên những câu từ lúc đó ngô nghê lắm. Mãi đến khi 17 tuổi, tôi mới có thể hoàn chỉnh một sáng tác. Tôi muốn truyền tải nguồn năng lượng, câu chuyện hay cảm hứng vào câu từ, ca khúc và truyền chúng cho người nghe".

Thảo My để lại ấn tượng về giọng hát và nhan sắc "gây thương nhớ" trong chương trình Big Song Big Deal

Từng tham gia nhiều cuộc thi, chương trình về âm nhạc song vẫn chưa gặt hái được những dấu ấn nhất định, Bùi Huyền Thảo My chia sẻ bản thân từng chạnh lòng. Cụ thể, cô cho biết: "Nói không buồn là xạo nhưng thú thật tôi chạnh lòng và từng nghĩ tại sao lại lận đận đến thế. Tuy nhiên suy cho cùng tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ do bản thân mình thời điểm đó chưa đủ giỏi, chưa đủ chín chắn để đạt được thành tích và tôi phải tham gia những cuộc thi, chương trình đó, phải vấp ngã, phải thất bại thì mới có một Bùi Huyền Thảo My ngày hôm nay".