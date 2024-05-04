7 ngày liên tiếp (5/5-12/5/2024), 3 con giáp vượt qua nghèo khó, giàu sang chất ngất, tài lộc song hành, đổi vận đỏ thắm như son

Kiếp Tài cản trở, người tuổi Dần không nên tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh. Hãy dành thời gian trò chuyện và lắng nghe với người khác thay vì cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Nếu đi làm trong ngày thứ 4 này, bạn cần tập trung hơn vào công việc chứ không nên làm việc với thái độ đối phó. Nếu không cẩn thận, bạn có thể mắc phải những lỗi sai và tốn thêm nhiều công sức khắc phục.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Sửu là những người thực tế, chăm chỉ, có trách nhiệm và theo đuổi sự ổn định, an toàn. Khi làm việc, họ thường có kế hoạch rõ ràng về mục tiêu và thực hiện chắc chắn. Có lẽ vì thế mà con giáp này hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng và lúc nào cũng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch

Thời gian này, vận trình của người tuổi Sửu sẽ có sự phát triển vượt bậc, nhất là trong sự nghiệp. Thông qua sự làm việc chăm chỉ và nỗ lực, con giáp này sẽ nhận được nhiều sự công nhận và khen thưởng từ cấp trên, đồng thời họ có thể mở ra một cơ hội mới trong phát triển nghề nghiệp.

Người tuổi Sửu nên tập trung và kiên nhẫn trong thời gian này, đồng thời không ngừng theo đuổi mục tiêu của bản thân. Ngoài ra, họ cũng phải học cách điều chỉnh, thay đổi kịp thời, bắt kịp thời đại, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.