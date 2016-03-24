BB Trần tố Quán quân Cười Xuyên Việt Bảo Lâm sàm sỡ

Trong buổi ghi hình, cả 3 có những tranh cãi khá kịch liệt và thường xuyên “chặt chém” nhau, trong đó Lê Dương Bảo Lâm phần nào bị “lấn lướt”. Khi được hỏi về sự “căng thẳng” của cả 3, Bảo Lâm cười cho biết anh và Nam Thư cùng Huỳnh Lập chơi với nhau khá thân nên có phần thoải mái trong việc tranh luận chứ không hề có xích mích hay mâu thuẫn. Trái lại, cả 3 thường hay giúp đỡ nhau trong công việc.

Bảo Lâm chia sẻ tuy trong chương trình anh và Nam Thư thường hay “bốp chát” nhưng ngoài đời, “kiều nữ làng hài” rất thương đàn em như anh và thường hay giới thiệu show diễn cho anh tham gia. Trong thời gian Nam Thư tham gia cuộc thi Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, Bảo Lâm cũng đã từng diễn hỗ trợ cho Nam Thư. \

Với Huỳnh Lập cũng thế, Bảo Lâm đã từng hướng dẫn Huỳnh Lập kỹ thuật phun lửa, giúp Huỳnh Lập có được tiết mục ấn tượng trong đêm chung kết xếp hạng Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và trở thành Quán quân của chương trình.

Cả hai cũng diễn chung với nhau tại sân khấu kịch Idecaf. Bảo Lâm cũng cho biết, nhờ có sự góp mặt của Huỳnh Lập và Nam Thư, anh mới tự tin tham gia vào ban bình luận của Cười Xuyên Việt - Tiếu lâm hội vì anh cảm thấy rất căng thẳng khi phải đưa ra những ý kiến của mình bởi 5 nhóm kịch tham gia đều là những nghệ sĩ mà anh quen biết, trong đó không ít người là đàn anh, đàn chị của anh.

Cũng gặp áp lực như Bảo Lâm, kiều nữ làng hài Nam Thư cũng cảm thấy không thoải mái khi đưa ra những nhận xét, góp ý. Dẫu vậy, Nam Thư vẫn là thành viên “tăng động” nhất với những biểu hiện phấn khích có hơi quá đà trong tập trước của chương trình.

Cô chia sẻ mỗi khi xem các nhóm thi, cô hay tập trung quá mức và bị cuốn vào tiểu phẩm đến mức mặt nhìn trông rất ngố. Nam Thư cũng cho biết, cô từng đứng trên sân khấu thi và hiểu được cảm giác lo lắng, hồi hộp của các nghệ sĩ khi diễn hài mà khán giả không cười hay vỗ tay nên cô muốn cổ vũ để tiếp thêm cảm hứng cho các nhóm.

Trong 5 nhóm tham gia Tiếu Lâm Hội, Nam Thư cho biết cô rất thương nhóm kịch Đời bởi tình yêu nghề của nhóm, đặc biệt là Trưởng nhóm Hồng Trang. Đây là nhóm kịch đông thành viên nhất. Vì chủ yếu diễn ở các quán cà phê nên thu nhập của nhóm không cao, mỗi vở diễn “catse” của mỗi thành viên là 150.000 đồng, không phân biệt diễn viên chính, phụ hay kéo màn, kéo dây...

Tuy nhiên, không phải lúc nào quán cũng đông khách nên Hồng Trang đã phải thường xuyên bù lỗ để anh em trong nhóm không bị mất lửa. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Hồng Trang cũng không khá giả gì, cô phải đi diễn thêm ở bên ngoài để có tiền bù lỗ cho nhóm. Tình yêu nghệ thuật của Hồng Trang và nhóm khiến Nam Thư rất nể phục và quý mến.

Ngoài sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm, đêm thi thứ 2 của Cười Xuyên Việt còn có sự góp mặt của BB Trần – thủ lĩnh tài năng của nhóm BB&BG. Anh tham gia với vai trò diễn viên hỗ trợ cho tiết mục của nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy.

Anh hóa thân thành Tiểu long não – một phiên bản lỗi của nhân vật Tiểu Long nữ. Tuy chỉ tham gia với một phân đoạn ngắn nhưng BB Trần đã khuynh đảo cả sân khấu và khiến Ban Giám khảo, khán giả cười ngất.

Anh cũng khiến cho Lê Dương Bảo Lâm phải chưng hửng khi bất ngờ sà vào lòng Bảo Lâm rồi “tố” bị sàm sỡ. BB Trần và Bảo Lâm cũng khá thân thiết với nhau vì cả hai từng có thời gian đóng phim chung trong bộ phim Điệp vụ chân dài.

Đêm thi thứ 2 của Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội có chủ đề Lố, một chủ đề khá lạ và là cơ hội để các đội thoải mái sáng tạo và chọn kịch bản. Đội kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy sẽ mang đến tiểu phẩm Liên hoàn kế. Dựa trên câu chuyện nổi tiếng trong Tam Quốc diễn nghĩa, Chuồn Chuồn Giấy sẽ mang đến một phiên bản rất hài hước, thú vị về mối quan hệ tay ba và âm mưu của Điêu Thuyền trong việc chia rẽ Đổng Trác và Lữ Bố.

Là nhóm nhạc kịch duy nhất, Buffalo sẽ mang đến tiểu phẩm Hậu cung kỳ án, nói về cuộc tranh giành quyền lực của những bà hoàng, quý phi trong cung. Tiết mục được đội dàn dựng công phu và trang phục bắt mắt hơn so với đêm thi đầu tiên. Đội X.Pro – đội duy nhất không có thành viên nữ - tiếp tục thể hiện “bản lĩnh đàn ông” của mình trong tiểu phẩm Làng lô sắc, một ngôi làng thổ dân lạc hậu nhưng rất vui nhộn.

Nhóm hài trẻ C.M.V sẽ mang đến tiểu phẩm Chợ thẩm mĩ nói về những hậu quả khôn lường của phẫu thuật thẩm mĩ. Nhóm kịch Đời với phương châm mang đến những tiểu phẩm rất đời thường, gần gũi với khán giả sẽ tiếp tục chủ đề cưới xin, với tiểu phẩm mới mang tên Cưới xịn, nói về nạn tảo hôn ở các vùng nông thôn.

Giám khảo của đêm thi thứ 2 Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội là NSƯT Kim Xuân, nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Minh Nhí. Dẫn chương trình là MC Hoàng Rapper. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nước tăng lực Numer1 Chanh, sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 24/3 trên kênh THVL1.

