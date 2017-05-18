Bàng hoàng với cảnh sống nghèo khổ trong căn hộ 9m2 của diễn viên phim Biệt động Sài Gòn

Giải trí 18/05/2017 18:33

Anh cũng tâm sự rất nhiều về cuộc sống gia đình khi vợ ôm con bỏ đi, cát xê đóng phim chỉ vỏn vẹn 200 ngàn.

Tập 4 cuộc thi Hát mãi ước mơ lên sóng tối ngày 17/5 vừa qua đã hé lộ phần nào cuộc đời và hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Aly Dũng - diễn viên gần 70 tuổi chuyên trị các vai phụ, tiêu biểu nhất là vai người lính của phim Biệt động Sài Gòn.

Bàng hoàng với cảnh sống nghèo khổ trong căn hộ 9m2 của diễn viên phim Biệt động Sài Gòn - Ảnh 1
Vai diễn trong Biệt động Sài Gòn là vai tiêu biểu nhất trong sự nghiệp chuyên trị vai phụ của ông - Ảnh cắt từ clip

Được biết hiện nay Aly Dũng sống một mình tại quân Bình Thạnh - TPHCM, trong một căn hộ chỉ vỏn vẹn 9 m2. Căn hộ này được ông mua lại của nhà hàng xóm, nơi trước đây được dùng làm chuồng lợn. Ông tâm sự, dù đã hơn 40 năm đóng phim, ông chỉ được giao toàn vai phụ ở các phân đoạn nhỏ lẻ gần như không được để ý.

Cuộc đời ông từ nhỏ đã chịu rất nhiều vất vả khi mẹ mất sớm còn cha thì bỏ đi biệt tích. Vợ ông vì không chịu nổi cảnh túng bấn nên đã bế con bỏ đi mấy chục năm qua. Hiện nay, ông sống một mình không ai thân thích do những người em người thì thất lạc, người thì qua đời sớm do không có tiền chữa bệnh.

Bàng hoàng với cảnh sống nghèo khổ trong căn hộ 9m2 của diễn viên phim Biệt động Sài Gòn - Ảnh 2
Diễn viên Aly Dũng cho biết hiện nay ông sống rất khó khăn, chật vật trong căn hộ chỉ 9m2 - Ảnh cắt từ clip

Aly Dũng cho biết mỗi phân đoạn diễn của ông cao nhất cũng chỉ khoảng 200 ngàn đồng. Có tháng được gọi đi diễn vài ba lần, có tháng không có vai nào. Ở nhà, ông kiếm thêm bằng cách viết kịch bản và mở lớp dạy diễn xuất cho diễn viên trẻ, không đủ điều kiện để đi dạy ở trường lớp chính quy.

"Tôi vẫn sẽ ráng sống, bám vào nghề để có niềm hạnh phúc, để quên đi những nỗi đau. Tôi mong được sống với nghề đến hơi thở cuối", ông giãi bày.

Nghe tâm sự của diễn viên Aly Dũng, MC - giám khảo Trấn Thành bật khóc cho biết đó cũng là tâm nguyện của anh. Anh đã gửi tặng ông năm triệu đồng.

(Nguồn: tổng hợp)

 

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