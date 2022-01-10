Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đi khám thai khiến dân tình lo lắng

Giải trí 10/01/2022 21:03

Đang ốm nghén lại tự lái xe lên tận Sài Gòn khám thai, vợ Lê Dương Bảo Lâm khiến mọi người lo lắng.

Dù đang mang thai lần ba khá nặng nhọc và ốm nghén nhiều nhưng bà xã của Lê Dương Bảo Lâm vẫn rất năng động. Cô liên tục livestream bán hàng và tham gia những buổi từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn. Bên cạnh những lời soi mói về nhan sắc thì nàng hậu lại bị 

Ít giờ trước, Quỳnh Quỳnh livestream để chia sẻ về chuyện đi khám thai. Điều bất ngờ là cô tự lái xe từ Đồng Nai lên Sài Gòn khi đang thai nghén. Nhiều người hâm mộ vẫn xuýt xoa khen ngợi vì sự tháo vát, nhanh nhẹn của cô. Vợ nam nghệ sĩ hài cho biết, bác sĩ dự đoán em bé thứ 3 sẽ chào đời vào ngày 15/8/2022. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đi khám thai khiến dân tình lo lắng - Ảnh 1

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đi khám thai khiến dân tình lo lắng - Ảnh 2

Vợ Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đi khám thai

Sau khi nghe bà xã Lê Dương Bảo Lâm kể những dấu hiệu như thèm ngọt, xuống sắc xấu xí hơn hai lần sinh con trước thì nhiều người dự đoán, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm sẽ đón chào quý tử chào đời trong năm nay. Chính vì thếm Quỳnh Quỳnh càng nóng lòng biết giới tính của con hơn và  hứa sẽ thông báo ngay khi có kết quả siêu âm giới tính thai nhi khi thăm khám trong lần tới.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đi khám thai khiến dân tình lo lắng - Ảnh 3

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đi khám thai khiến dân tình lo lắng - Ảnh 4

Nhiều cư dân mạng lo lắng cho sức khỏe của vợ Lê Dương Bảo Lâm

Quỳnh Quỳnh bày tỏ: "Ủa thèm ngọt là con trai hả mấy chị. Thèm chè, thèm bánh bò lắm mọi người. Em ăn một lần mấy tô cơm, ăn nhiều lắm. Da xấu cũng là con trai hả mấy chị. Em thấy lần nào mang thai em cũng xấu hết trơn. Con nào cũng được mà em thích con gái lắm".

Vợ Lê Dương Bảo Lâm kém sắc khi mang bầu, cư dân mạng đồn thổi 'ác ý' 'khó có con trai'

Vợ Lê Dương Bảo Lâm kém sắc khi mang bầu, cư dân mạng đồn thổi 'ác ý' 'khó có con trai'

Trước những bình luận kém duyên của cư dân mạng, Quỳnh Quỳnh (vợ Lê Dương Bảo Lâm) bức xúc, ngậm ngùi.

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