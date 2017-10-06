Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia như Trung Tín cũng là xứng đáng thôi

Giải trí 06/10/2017 13:52

Hôm nay là ngày Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín về dinh. Trong ngày vui của "Thần tiên tỷ tỷ", nhiều fan lục lại những tấm hình thẻ của cô cách đây nhiều năm và không ngừng trầm trồ trước nhan sắc xinh từ thuở bé của Hoa hậu Việt Nam 2012.

Sau 3 năm hẹn hò, Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai doanh nhân đang có một đám cưới đẹp như mơ, thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Trong khi Trung Tín đẹp trai, phong độ với vest xanh đen thì Hoa hậu Thu Thảo nhẹ nhàng, kiêu sa trong bộ áo dài đỏ rực. Khi trai tài gái sắc sánh bước bên nhau, ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi vì họ quá xưng đôi. 

Hoa hậu Việt Nam 2012 vốn được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn giữ gìn hình ảnh trong sáng, thánh thiện và chưa vướng phải bất cứ scandal nào, vì vậy đám cưới của cô được báo chí hết lời khen ngợi, khán giả đồng lòng chúc phúc. 

Nhìn ngắm lại những tấm ảnh thẻ của cô trước đây, không ai có thể phủ nhận nhan sắc "xinh từ tấm bé" của nàng dâu mới này: 

Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia cũng đáng
Ảnh thẻ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng gây sốt vì quá xinh - Ảnh: Internet

Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia cũng đáng
Hoa hậu Thu Thảo được nhiều người ưu ái mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam" - Ảnh: Internet

Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia cũng đáng
Một tấm hình chụp của Hoa hậu Thu Thảo lúc còn học phổ thông - Ảnh: Internet

Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia như Trung Tín cũng là xứng đáng thôi - Ảnh 4
Với nhan sắc vạn người mê, Hoa hậu Thu Thảo hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu của đại gia Trung Tín - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh trong lễ rước dâu sáng nay:

Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín
Hoa hậu Thu Thảo diện áo dài đỏ rực và luôn miệng cười tươi trong lễ rước dâu - Ảnh: Kênh 14

Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín
Thu Thảo vẫy chào tạm biệt mọi người trước khi về nhà chồng - Ảnh: Eva.vn

Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín

Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín

Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín
Đám cưới của Hoa hậu Thu Thảo là sự kiện hot nhất trong ngày hôm nay - Ảnh: Eva.vn

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