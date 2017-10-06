Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia cũng đáng

Hôm nay là ngày Hoa hậu Thu Thảo chính thức bước lên xe hoa theo đại gia Trung Tín về dinh. Trong ngày vui của "Thần tiên tỷ tỷ", nhiều fan lục lại những tấm hình thẻ của cô cách đây nhiều năm và không ngừng trầm trồ trước nhan sắc xinh từ thuở bé của Hoa hậu Việt Nam 2012.
Sau 3 năm hẹn hò, Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai doanh nhân đang có một đám cưới đẹp như mơ, thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.
Trong khi Trung Tín đẹp trai, phong độ với vest xanh đen thì Hoa hậu Thu Thảo nhẹ nhàng, kiêu sa trong bộ áo dài đỏ rực. Khi trai tài gái sắc sánh bước bên nhau, ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi vì họ quá xưng đôi.
Hoa hậu Việt Nam 2012 vốn được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn giữ gìn hình ảnh trong sáng, thánh thiện và chưa vướng phải bất cứ scandal nào, vì vậy đám cưới của cô được báo chí hết lời khen ngợi, khán giả đồng lòng chúc phúc.
Nhìn ngắm lại những tấm ảnh thẻ của cô trước đây, không ai có thể phủ nhận nhan sắc "xinh từ tấm bé" của nàng dâu mới này:
Một số hình ảnh trong lễ rước dâu sáng nay: