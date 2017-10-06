Ảnh thẻ Đặng Thu Thảo đã xinh cỡ này thì lấy chồng đại gia cũng đáng

Sau 3 năm hẹn hò, Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai doanh nhân đang có một đám cưới đẹp như mơ, thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Trong khi Trung Tín đẹp trai, phong độ với vest xanh đen thì Hoa hậu Thu Thảo nhẹ nhàng, kiêu sa trong bộ áo dài đỏ rực. Khi trai tài gái sắc sánh bước bên nhau, ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi vì họ quá xưng đôi.