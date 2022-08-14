Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc: IELTS 8.0, sở hữu chiều cao "khủng"

Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi chiều cao 1m85 và trình độ học vấn đáng nể.

Tối ngày 12/8 vừa qua, đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 đã chính thức diễn ra tại Quy Nhơn Bình Định. Người đẹp đến từ Đồng Nai - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã xuất sắc vượt qua 36 thí sinh còn lại để đăng quang ngôi vị cao nhất. Á hậu 1 được trao cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Phương Nhi.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc hiện đang là sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh, trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Trước đó, Bảo Ngọc từng lọt top 22 chung cuộc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp khiến nhiều người xuýt xoa khi đạt được IELTS 8.0 và phong thái thuyết trình, ứng xử tự tin, lôi cuốn. Trong các phần thi thuyết trình bằng tiếng Anh tại Miss World Việt Nam 2022, Bảo Ngọc thường xuyên lọt vào top các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc khiến nhiều người xuýt xoa khi đạt được IELTS 8.0 và chiều cao 1m85 - Ảnh minh họa: FBNV

Người đẹp gây ấn tượng bởi phong thái thuyết trình, ứng xử tự tin, lôi cuốn - Ảnh minh họa: FBNV

Chia sẻ thêm về chiều cao "khủng" của mình, Bảo Ngọc cho biết đó là gen di truyền khi ba mẹ cô đều cao trên 1m7. Nàng á hậu cũng từng tự ti vì mình quá cao, nhưng hiện tại cô cảm thấy hài lòng hơn về chiều cao của mình và cho đó là nét đặc biệt riêng.

Trong quá trình tham dự Miss World Việt Nam 2022, Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những ứng cử viên rất nặng ký. Bên cạnh danh hiệu Á hậu 2, Bảo Ngọc còn xuất sắc đạt được giải thưởng Người đẹp thời trang và Người đẹp nhân ái.

Trong quá trình tham dự Miss World Việt Nam 2022, Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những ứng cử viên rất nặng ký - Ảnh minh họa: Internet

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Không nằm ngoài dự đoán, tân hoa hậu Miss World Việt Nam 2022 đã gọi tên thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương đến từ Đồng Nai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-1-miss-world-viet-nam-2022-le-nguyen-bao-ngoc-ielts-80-so-huu-chieu-cao-khung-491409.html