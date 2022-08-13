Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Giải trí 13/08/2022 00:01

Không nằm ngoài dự đoán, tân hoa hậu Miss World Việt Nam 2022 đã gọi tên thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương đến từ Đồng Nai.

Tối ngày 12/8, đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 đã chính thức diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định) với 37 thí sinh. Với khả năng trình diễn xuất sắc và ứng xử thông minh, tự tin, ngôi vị cao nhất của cuộc thi được trao cho người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 216, đến từ Đồng Nai.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 1
Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành tân Miss World Việt Nam 2022 - Ảnh minh họa: Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi kết quả được công bố, tân Hoa hậu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng vì nhan sắc xinh đẹp cùng trình độ học vấn đáng nể. Đặc biệt, trước đó từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Tân hoa hậu gây ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ xuất sắc khi đạt được IELTS 8.0 cùng nhiều giải thưởng HSG Tiếng Anh: giải Nhì HSG môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016, giải Ba HSG môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017. Trong suốt quá trình tham gia Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương được đánh giá là một thí sinh mạnh bởi vóc dáng chuẩn, những bước catwalk tự tin, phong thái thuyết trình lôi cuốn. Người đẹp còn lọt vào nhiều phần thi phụ và xuất sắc đạt giải Người đẹp tài năng.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 2

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 3
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương lọt vào nhiều phần thi phụ và xuất sắc đạt giải Người đẹp tài năng - Ảnh minh họa: FBNV
Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: FBNV

Á hậu 1: Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những thí sinh có hình thể ấn tượng nhất tại cuộc thi năm nay với chiều cao khủng 1m85 và số đo 3 vòng là 87-63-98. 

Á hậu 2: Nguyễn Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi là thí sinh có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi năm nay. Phương Nhi sinh năm 2002, sở hữu bảng thành tích học tập "khủng". Cô hiện đang theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội và thành thạo 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Phương Nhi cũng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá).

Được biết, tân Hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu thế giới 2022.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 5

Top 3 Miss World Vietnam 2022

 

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