Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Linh phủ nhận tin đồn từng tham gia đánh nhau với bạn học. Cô cho biết chính bản thân mình vốn là nạn nhân của bạo lực học đường.

Tối 3/8, trên nhóm facebook của những người theo dõi các chương trình hoa hậu, một số tài khoản không rõ danh tính tự xưng từng là bạn học cùng lớp của Nguyễn Trần Khánh Linh - top 30 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Người này tố rằng thông tin mà Khánh Linh cung cấp trong phần thi Head to Head Challenge (Người đẹp bản lĩnh) trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 là hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, Khánh Linh bị cho là đã có hành vi bắt nạt bạn bè trong lớp và có thái độ chưa đúng mực với thầy cô giáo.

Ngay lập tức, Khánh Linh đã lên tiếng bức xúc trước những thông tin này. Người đẹp khẳng định cô chưa từng đánh bạn học hay có thái độ không đúng mực với giáo viên. Cô cho rằng những bình luận tố cáo mình hầu hết là nick ảo nên không thể lấy làm căn cứ khẳng định cô đã có hành vi bạo lực học đường khi còn đi học.

Khánh Linh lên tiếng phản hồi thông tin cho rằng cô từng có hành vi bạo lực học đường với bạn học - Ảnh minh họa: Kênh 14 & FBNV

Chia sẻ thêm với truyền thông, Khánh Linh cho biết, trước đây khi còn là học sinh tại Đà Lạt (Lâm Đồng), chính cô mới từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cuối cùng, để bảo vệ con gái, mẹ của Khánh Linh đã phải chuyển trường cho cô.

Phía ban tổ chức cuộc thi - đại diện công ty Sen Vàng - cho biết đang tiến hành xác minh sự việc và sẽ có câu trả lời sớm nhất

Chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam sẽ diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định vào 12/8. Ban giám khảo cuộc thi bao gồm nhà thơ Hữu Việt, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, ca sĩ Lệ Quyên và ca sĩ Minh Hằng. Cô gái chiến thắng sẽ nhận vương miện từ đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh và sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World năm nay.

Đương kim Miss World 2021 Karolina Bielawska và Miss World 2019 Toni-Ann Singh sẽ làm giám khảo Miss World Việt Nam 2022 Chung kết hoa hậu Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức tại Quy Nhơn với quy mô hoành tráng. Để làm tăng sự uy tín và độ “khủng” của cuộc thi, ban tổ chức đã quyết định mời Hoa hậu thế giới về để làm giám khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-danh-ban-hoc-thi-sinh-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-noi-gi-488608.html