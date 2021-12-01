Người đẹp tiếp tục cho thấy tỉ lệ cơ thể hoàn hảo thông qua một bài nhảy ngắn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh khoe một phần bài nhảy sexy dance được tập luyện trong khoảng 10 ngày. Trong clip, người hâm mộ choáng ngợp trước những động tác uyển chuyển, đầy linh hoạt, toát lên thần thái gợi cảm của nữ hoàng nội y.

Diện trang phục màu trong suốt, ngắn cũn cỡn, Ngọc Trinh thể hiện những cú xoạc chân đầy dẻo dai và không kém phần gợi cảm. Chỉ hơn 20 giây thể hiện bản thân, Ngọc Trinh đã khiến dân mạng chết đứ đừ trước thân hình bốc lửa.

Được biết, người đẹp tích cực tập luyện để duy trì và đạt được vóc dáng đẹp.

Màn nhảy siêu sexy của Ngọc Trinh.

Cú xoạc chân ấn tượng khoe đôi chân dài miên man và cặp mông quả táo của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh khoe vóc dáng thanh mảnh trong clip vũ đạo.

Sở hữu vóc dáng cực đẹp, lại chăm diện đồ hở và yêu thích những màn vũ đạo gợi cảm, Ngọc Trinh lúc nào trông cũng sexy “hừng hực” khiến dân tình không ít lần phải xịt máu mũi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/20-giay-nhay-sexy-het-co-ngoc-trinh-khien-nguoi-xem-xit-mau-mui-vi-nhung-man-xoac-chan-sieu-goi-cam-439414.html