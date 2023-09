Điển hình như trong phần thi đối đầu của 2 thí sinh Thái Hiền (Thu Hòa) - Thùy Linh với ca khúc Sao anh vẫn chờ, bài hit của Hương Tràm từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, các HLV đã có màn tranh cãi dữ dội sau khi dùng quyền cứu thí sinh Thái Hiền. Mr. Đàm đã chọn thí sinh Thùy Linh và đã phải năn nỉ HLV Thu Phương dùng quyền cứu thí sinh để cứu Thái Hiền về đội của mình.

Thu Phương ngay sau đó đã “mắng” Đàm Vĩnh Hưng rằng anh là "thể loại”: “Cây cao bóng mát không ngồi, đi ra đứng nắng trách Trời chẳng râm.” Trước sự ngơ ngác của HLV Mỹ Tâm, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng giải thích: “Nó mắng anh 10 năm xách dép cho em là công toi đấy!”. Biết thế, nhưng “ông hoàng nhạc Việt” cũng đồng thời nhấn mạnh anh chấp nhận “yêu dại khờ” Mỹ Tâm.





Tiết mục ấn tượng nhất tập 1 là phần tam ca giữa Võ Thương - Vân Anh - Linh Trang của đội Mỹ Tâm. HLV nổi tiếng cùng sự trợ giúp của cố vấn Hoài Sa khi “mash-up” 4 bài hit của dàn HLV mùa 3 trong 1 tiết mục: Mưa và nỗi nhớ (Mỹ Tâm), Mưa (Tuấn Hưng), Tiếng gió xôn xao (Đàm Vĩnh Hưng), Đêm nằm mơ phố (Thu Phương) khiến không chỉ khán giả bất ngờ, thích thú mà các HLV khác cũng vô cùng xúc động. Đặc biệt hơn hẳn, tiết mục này tạo cho người nghe cảm giác đây là một bản hòa âm ăn ý, không phải một tiết mục đối đầu “thét vào mặt nhau”.

Kết thúc phần thi, HLV lựa chọn thí sinh “quán quân tương lai” Vân Anh với giọng hát và kỹ thuật chắc chắn và lôi cuốn. Linh Trang, Võ Thương do không được HLV nào lựa chọn nên đành ngậm ngùi dừng bước.

Cặp đôi Kimmese - Trần Lan với phong cách trái ngược nhau đến từ team Thu Phương trình diễn ca khúc Nơi ấy bình yên. Kimmese hoàn toàn thuyết phục HLV Thu Phương về khoản hát tiếng Việt nên cô đã lựa chọn thí sinh này. Không cam lòng mất Trần Lan, Thu Phương ngay lập tức quay sang HLV Tuấn Hưng nài nĩ: “Em không ở đội chị nhưng có người lại sẽ cho em một bầu Trời khác.” Ngay sau câu nói, HLV Tuấn Hưng lập tức bấm nút cứu Trần Lan.

Cặp đôi Quốc Vương - Quốc Khánh đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng đối đầu nhau với bài hit Tiếng đêm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nổi tiếng qua giọng ca Hoàng Thùy Linh. Chàng trai "đến từ mây" Quốc Vương với giọng cao khá giống Bùi Anh Tuấn là cái tên được Mr.Đàm lựa chọn đi tiếp.

Thanh Tú - Yến Lê (Hải Yến) là cặp đấu nữ đầy cá tính của đội HLV Tuấn Hưng. 2 cô nàng không hề nhún nhường nhau trong ca khúc Where did we go wrong, bài hit Thu Minh - Thanh Bùi. HLV Tuấn Hưng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và kết lại bằng câu nói chia tay đầy trân trọng: “Xin Tú hãy nhường cho Lê đi tiếp!”

Sau tập 1 vòng Đối đầu, HLV Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn Thùy Linh, Quốc Vương. HLV Mỹ Tâm lựa chọn Vân Anh. HLV Thu Phương lựa chọn Kimmese, Thái Hiền. HLV Tuấn Hưng lựa chọn Yến Lê, Trần Lan. Tập 2 Vòng Đối đầu sẽ lên sóng vào 21g15 Chủ nhật , 21.6.2015 trên kênh VTV3.