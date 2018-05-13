Nằm mơ thấy rắn là điềm gì và hóa giải như thế nào?

Giải mã giấc mơ 13/05/2018 20:25

Một số người nằm mơ thấy rắn thì bắt đầu tá hỏa lên, cho rằng mơ thấy rắn sẽ là điềm dữ. Tuy nhiên, liệu đây có phải là sự thật và nếu phải thì làm sao để hóa giải?

Mơ thấy rắn là một trong những từ khóa liên quan đến giải mã giấc mơ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Điều này cũng dễ hiểu bởi nằm ngủ mơ thấy rắn là trường hợp phổ biến. Rất nhiều người ngủ mơ thấy rắn bò vào nhà, thậm chí là bò lên người, khiến họ vô cùng hoảng hốt.

Nằm mơ thấy rắn là điềm gì?

Mơ thấy rắn phản ánh “chuyện ấy” có vấn đề

Chuyên gia phân tâm học Sigmund Freud cho rằng mơ thấy rắn là điềm báo thể hiện một số ham muốn tình dục vô thức. Ông quan niệm rắn là biểu tượng cho dương vật và bộ máy tình dục. Thế nên, nếu nằm ngủ mơ thấy rắn thì điều này có nghĩa nhu cầu tình dục của bạn đang bị ức chế, kìm hãm hoặc không được thỏa mãn.

Mơ thấy rắn phản ánh “chuyện ấy” có vấn đề
Mơ thấy rắn phản ánh “chuyện ấy” có vấn đề. Ảnh minh họa: Internet.

Do vậy, để hóa giải giấc mơ rắn theo nghĩa này thì bạn nên xem xét lại đời sống chăn gối của mình. Liệu bạn và đối phương có hòa hợp với nhau hay giữa hai người đang có rào cản? Cải thiện nó sẽ giúp bạn có một gia đình hạnh phúc lâu bền.

Mơ thấy rắn phản ánh đời sống nội tâm

Theo nhà tâm lý học Carl Jung thì mơ thấy rắn thể hiện đời sống nội tâm đang có vấn đề và bạn đang đấu tranh nội tâm rất mạnh. Liệu có điều gì đang khiến bạn trăn trở, chưa thể giải quyết và nó giằng xé tâm trí bạn? Liệu bạn có làm gì đó sai trái không? Nếu có thì tốt nhất là hãy chia sẻ nó với một người bạn tin tưởng và thành thật với chính mình nhé.

Mơ thấy rắn phản ánh sự sáng tạo

Một số chuyên gia khác cho rằng mơ thấy rắn thể hiện sự thôi thúc sáng tạo. Rắn là biểu tượng của sự trung lập và quan điểm của người nằm mơ có ảnh hưởng rất lớn tới ý nghĩa giấc mơ thấy rắn. Thường mơ thấy rắn bò vào nhà hay trườn qua người là điềm báo khả năng sáng tạo của bạn. Hãy so sánh với thực tại để kiểm tra thử liệu ý nghĩa của giấc mơ rắn này có đúng không nhé.

Mơ thấy rắn báo điềm dữ

Mơ thấy rắn báo điềm dữ
Mơ thấy rắn báo điềm dữ. Ảnh minh họa: Internet.

Trong một số trường hợp, nằm ngủ mơ thấy rắn cũng là tín hiệu thông báo cho một điềm dữ xảy ra. Chẳng hạn, mơ thấy một đôi rắn thì hãy cẩn thận chuyện vợ chồng. Mơ thấy rắn bò vào hang thì có thể nhà bạn sẽ bị cướp, mơ thấy rắn cắp chuột hoặc ếch thì điều không may mắn sắp xuất hiện. Phụ nữ mơ thấy rắn thì hãy quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe bản thân và con cái.

Mơ thấy rắn báo điềm lành

Mơ thấy rắn cũng có thể là tín hiệu của điềm lành. Chẳng hạn, đang làm ăn buôn bán mơ thấy rắn thì chuyện kinh doanh có thể phát tài. Mơ thấy ăn thịt rắn thì buồn bực, lo âu chấm dứt. Mơ thấy mèo và rắn đánh nhau thì khó khăn sẽ qua đi. Mơ thấy rắn vào bếp thì nghĩa là sắp có quý nhân đến chơi nhà. Mơ thấy rắn lao vào mình mà không hề sợ hãi thì nghĩa là công việc đình trệ sắp sửa xuôi chèo mát mái.  

Giờ thì bạn đã giải mã được giấc mơ rắn rồi đấy. Nó có thể mang đến điềm dữ hoặc lành, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.

Nằm ngủ mơ thấy người yêu cũ, liệu có chuyện gì xảy ra không?

Nằm ngủ mơ thấy người yêu cũ, liệu có chuyện gì xảy ra không?

Một số người nằm ngủ thường mơ thấy người yêu cũ, thậm chí rất nhiều lần. Tại sao và liệu giấc mơ này báo hiệu điềm lành hay điềm dữ?

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