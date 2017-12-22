Đêm nào cũng ngủ mơ thấy vợ báo mộng chết oan, chồng sợ quá đi bói thì rùng mình khi ông thầy bắt: 'Đào mộ lên!'

Tâm sự gia đình 22/12/2017 17:33

Mới cưới nhau được hơn 1 năm thì vợ Bình qua đời sau 1 lần bị ngã đập đầu vào cạnh bàn. Vì quá thương nhớ vợ, Bình vô cùng đau đớn, anh không thể ăn cũng không thể ngủ cả ngày chỉ nằm cạnh bàn thờ vợ rồi khóc lóc.

Đã mấy ngày liền, Bình vẫn chưa thoát khỏi sự đau khổ tột cùng vì người vợ chết trẻ của mình. Cũng may mắn thay, bên cạnh anh là Hồng - bạn thân của vợ anh. Đó là người đã luôn sát cánh cùng anh từ khi vợ mất, cô ta xông xáo tổ chức đám tang và cũng giúp đỡ gia đình rất nhiều trong lúc tang gia.

Hôm đó, Bình không chịu ăn uống gì, Hồng liền bê cơm đến và an ủi anh:

- Anh phải ăn 1 chút để lấy lại sức đi, những ngày vừa rồi đã quá mệt mỏi, anh mà gục ngã xuống đây là vợ anh cảm thấy có lỗi lắm đấy, mà em cũng vậy. Trước khi qua đời, vợ anh đã dặn em phải thay cô ấy chăm sóc anh cẩn thận.

Bình gạt Hồng sang 1 bên:

- Anh không sao, cảm ơn em, nhưng anh không muốn ăn, tại sao vợ anh lại chết đột ngột như vậy cơ chứ?

Hồng đáp ngay:

- Cuộc đời mà anh, ai lường trước được điều gì đâu. Anh hãy mạnh mẽ lên nhé.

Đã nhiều ngày, Hồng vẫn cứ ở đó nhất định không chịu về, cô ta nói phải giúp vợ Bình hoàn thành tâm nguyện. Ai ngờ, mấy đêm liền Bình cứ đặt lưng là mơ thấy vợ về báo:

- Chồng ơi, cứu em, em chết oan.

Ban đầu, cứ nghĩ do quá thương nhớ vợ nên mới thế, nhưng vì liên tục mơ thấy như vậy, Bình liền đi xem bói cho yên tâm.

Nào ngờ, thầy bói vừa gieo quẻ xong thì phán 1 câu xanh rờn:

- Vợ anh đúng là chết oan, có người cố tình hãm hại cô ấy, người đó là người thân chứ chẳng phải ai xa lạ. Anh cứ đào mộ vợ lên thì biết.

Chồng ơi, cứu em, em chết oan  - Ảnh Internet
Đêm nào cũng ngủ mơ thấy vợ báo mộng chết oan, chồng sợ quá đi bói thì rùng mình khi ông thầy bắt: 'Đào mộ lên!' - Ảnh 1

Bình vội vàng về đào mộ vợ lên theo đúng lời thầy bói thì sốc ngất khi thấy trên người vợ đúng là có dấu tay bóp cổ của ai đó. Bình nhấc tay vợ lên thì thấy trong tay cô còn nắm chặt chiếc vòng tay. Bình nhìn kỹ thì ú ớ:

- Chẳng phải đây là chiếc vòng tay của Hồng sao, ngày sinh nhật cô ta vợ còn bảo mình đi chọn cùng..chẳng lẽ..?

Bình nổi điên lao về nhà thì thấy Hồng đang đứng trước bàn thờ vợ mình và khấn:

- Tao không cố ý, tất cả là do mày mà, mày đừng ám anh Bình nữa, hãy để tao và anh ấy được hạnh phúc bên nhau. Tao có gì không bằng mày mà không xứng đáng có được tình cảm của anh ấy chứ?

Bình liền lao tới kéo Hồng tát cho cô ta 1 cái cháy má và đẩy xuống sàn :

- Đồ khốn nạn. Chính cô đã hại chết vợ tôi đúng không? Sao cô độc ác như vậy?

Hồng sợ tái mặt:

- Anh…sao anh…biết? Em..em..

- Thôi đi, cô đừng nói gì nữa cả, đi, đi với tôi lên công an.

Hồng quỳ xuống năn nỉ Bình:

- Em xin anh, khi đó em và vợ anh đang tranh cãi, chẳng may em xô cô ta ngã thôi, em không cố ý giết vợ anh..Em..em…cũng chỉ vì em yêu anh.

Bình đứng sững người 1 lúc:

- Cô cút khỏi nhà tôi, vợ tôi có 1 người bạn như cô đúng là sự bất hạnh của cô ấy. Cút ra khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát.

Nghe vậy, Hồng 3 chân 4 cẳng chạy thẳng còn Bình thì ôm di ảnh vợ mà bật khóc  tức tưởi. 

Vợ phải đi cấp cứu với món canh tẩm bổ của mẹ, con trai tức giận đuổi mẹ đi giữa đêm trời giá rét, để rồi...

Vợ phải đi cấp cứu với món canh tẩm bổ của mẹ, con trai tức giận đuổi mẹ đi giữa đêm trời giá rét, để rồi...

Chứng kiến vợ mình vừa mới ăn món canh tẩm bổ của mẹ đã lập tức đau bụng quằn quại phải đi viện cấp cứu khiến cậu con trai lập tức đuổi mẹ già đi giữa đêm, để rồi phải bật khóc khi biết sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chết bạn thân của vợ chồng thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 37 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 37 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới