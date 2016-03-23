Thưởng ngoạn du lịch tại Cataract Gorge thanh bình

Từ trung tâm Launceston, du khách chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ đến bờ sông Tamar để ngắm cảnh Cataract Gorge xinh đẹp. Ở đây, bạn sẽ thấy một con đường mòn King’s Bridge-Cataract Walk chạy dọc theo các vách đá hùng vĩ, được nối liền với nhau bởi cây cầu King’s Bridge do các tình nguyện t? vi ên xây dựng vào những năm 1890 . Đứng từ trên cầu, du khách có thể ngắm nhìn dòng sông Tamar êm đềm, hướng tầm mắt về các dãy núi đá cao tuyệt đẹp…

Cataract Gorge là điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh, thiên nhiên tươi đẹp - Ảnh: flickr.com

Cataract Gorge đẹp lung linh về đêm - Ảnh: flickr.com

Nếu du khách không thích tản bộ ngắm cảnh, có thể sử dụng cáp treo để thưởng lãm cảnh đẹp nơi đây. Hệ thống cáp treo trong khu vực này được trang bị rất tốt, bạn sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối khi tham gia vào loại hình giải trí này. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức một tách cà phê cùng bạn bè, vừa có thể ngắm cảnh đẹp từ trên cao.

Cáp treo ở Cataract Gorge dài 457 mét - là cáp treo đơn nhịp dài nhất thế giới - Ảnh: flickr.com

Cách Cataract Gorge không xa, du khách còn được dịp viếng thăm đập Trevallyn nằm trên sông South Esk, thuộc vùng ngoại ô Launceston ở miền bắc thành phố Tasmanias. Con đập này tọa lạc trong Khu giải trí thiên nhiên Trevallyn, sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm du lịch đầy thú vị.

Một góc đập Trevallyn - Ảnh: flickr.com

Tham quan nhà máy thủy điện Trevallyn - Ảnh: flickr.com

Có thể nói, mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để du khách đến Cataract Gorge tham gia các hoạt động du lịch vui nhộn như bơi lội, chèo xuồng kayak, trượt nước, lướt ván buồm, chơi dù lượn, leo núi, câu cá…

Chơi dù lượn là một trong những hoạt động du lịch khá phổ biến ở Cataract Gorge - Ảnh: flickr.com

Du khách đừng quên chuẩn bị cần để câu một số loại cá đặc trưng của vùng Cataract Gorge - Ảnh: flickr.com

Không chỉ vậy, khu vườn Victoria ở Cataract Gorge cũng là nơi rất đáng để du khách tham quan. Nơi đây có hệ động thực vật phong phú, đa dạng và quý hiếm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của du khách. Ở đây, bạn có thể nhìn thấy nhiều loài công rực rỡ sắc màu, loài kanguru xinh đẹp hay chiêm ngưỡng thảm thực vật xanh mát…

Loài công rực rỡ sắc màu tại vườn Victoria xinh đẹp - Ảnh: flickr.com

Đến Cataract Gorge, du khách không khỏi bị thu hút trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, ẩm thực đặc sắc và sự chào đón nồng nhiệt của người dân bản xứ. Chắc chắn, những trải nghiệm du lịch đầy thú vị ở Cataract Gorge sẽ cho bạn những phút giây thư giãn, đáng nhớ về nước Úc xinh đẹp.

Cataract Gorge là điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách yêu thiên nhiên, sự yên bình và lãng mạn - Ảnh: flickr.com