Tham quan những bãi biển "đẹp lạ" nhất thế giới

Bãi biển Astwood Cove sở hữu vẻ đẹp độc đáo với bãi cát màu hồng cùng dòng nước xanh biếc. Màu hồng của cát được tạo nên bởi màu hồng của vỏ những động vật cực nhỏ tên là Foraminifera. Hàng năm bãi biển cát hồng thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng.

• Papakolea – Hawaii, USA

Papakolea ở Hawaii là một trong hai bãi biển trên thế giới có bãi cát màu xanh (một bãi biển khác nằm ở Guam). Màu sắc đặc biệt của nó được tạo thành bởi các hạt tinh thể olivine mà bạn có thể thấy được từ vách đá gần đó. Cách đây 49.000 năm, với sự rạn nứt vùng đất phía tây nam của Mauna Loa, các vách đá bị đốt cháy sạm hoặc bị sụp đổ, quá trình bào mòn của đại dương đã tạo cho bãi biển Papakolea màu xanh độc đáo này.

• Bãi biển cát đỏ Kaihalulu

Kaihalulu nằm phía nam vịnh Hana ở Maui. Bãi cát có màu đỏ pha chút đen của các mảnh vụn vỡ ra từ vách đá cháy xém bao bọc quanh vịnh.

• Bãi biển cát đen Punaluu

Bãi biển cát đen Punaluu nằm giữa Pahala và Naalehu, trên một hòn đảo lớn của Hawaii. Cát biển có màu đen được tạo nên bởi dòng dung nham chảy vào đại dương và phát nổ khi gặp nước, sau đó nguội lại. Hoạt động núi lửa phun trào này diễn ra ở côngt? viên quốc gia các núi lửa Hawaii.

• Bãi biển cát trắng Pattaya

Bãi biển cát trắng Pattaya nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 124km, cách sân bay quốc tế Suvanabhumi 115km. Màu sáng trắng của cát biển được tạo nên bởi silicat và carbonat tinh khiết.

• Bãi biển cát tím Pfeiffer

Bên cạnh khung cảnh đẹp của núi đá nhấp nhô và sóng lướt ngoài khơi, bãi biển Pfeiffer có màu cát tím thật độc đáo. Cát tím được hình thành từ những hạt mangan của các ngọn núi đá bị bào mòn. Càng di chuyển về hướng bắc, bạn sẽ thấy cát biển càng tím hơn.

• Bãi biển thủy tinh Fort Bragg

Bãi biển thủy tinh Fort Bragg không phải là nơi lý tưởng để bạn chọn cho kỳ nghỉ của mình. Tuy nhiên, bãi biển này rất đẹp và độc đáo. Trải qua nhiều năm, các mảnh vỡ thủy tinh còn sót lại sau vụ sụp đổ thành phố Fort Bragg vào cuối năm 1960, qua quá trình mài giũa của thiên nhiên đã trở nên bóng loáng, làm cho bãi biển này thêm lấp lánh sắc màu độc đáo.

• Bãi biển đá tròn ở Mendocino

Tuy bãi biển không phủ đầy những hòn đá tròn nhưng nhiều hòn đá tròn như vậy đã tạo cho bãi biển này có một nét riêng thú vị.