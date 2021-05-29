Mùa thu nước Đức bỗng rực vàng và 'đầy chất thơ' qua lăng kính ‘đẹp như tranh vẽ’ của hot youtuber Đào Thu Thủy

Du lịch 29/05/2021 12:23

Qua ống kính của Đào Thu Thủy, mùa thu như được khoác lên mình hai gam màu chủ đạo vàng, đỏ pha lẫn chút xanh phủ khắp mọi nơi, khiến ai nấy đều ngỡ rằng mình đang lạc vào "chốn thần tiên" nào đó.

Mỗi độ thu về, nước Đức như được khoác lên một "chiếc áo choàng" lãng mạn, lá bắt đầu "thay áo", và cảm giác bước trên “tấm đệm” lá luôn khiến người ta thấy bồi hồi. Thời tiết vào thu cũng khá là dễ chịu và thoải mái. Với "người con xa xứ" Thu Thủy cũng như vậy, có lẽ mùa thu luôn là đặc biệt nhất đối với cô nàng.

 

Đào Thu Thủy sinh năm 1991, hiện đang sinh sống cùng với "tổ ấm nhỏ" của mình tại Đức. Bà mẹ bỉm sữa này chính là chủ nhân của kênh Youtube khá đình đám tên là Her 86m2. Cô nàng thường chia sẻ những thước phim và bức ảnh đậm chất cổ điển về cuộc sống của mình thông qua kênh Youtube với hơn 300.000 lượt đăng ký.

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Gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn của Đào Thu Thủy - Ảnh: FBNV

Cô nàng trải lòng "đầy chất thơ" trong hội dành cho những người "Yêu bếp":

"Nhiều người nói rằng mùa thu đến âm thầm lặng lẽ. Rằng:

Trái ngược với những mùa khác.

Ta biết xuân đến khi tuyết tan.

Hè mang theo hơi nóng, rực rỡ.

Cảm nhận được giá rét mùa đông.

Nhưng tớ biết thu không hề đến trong lặng lẽ"

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Cứ mỗi khi thu đến, gia đình nhỏ này lại kéo nhau vào rừng hái nấm thông - Ảnh: FBNV
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Mỗi dịp mùa thu là 'nhà tớ' lại thồ nhau đi hái lượm khắp nơi - Ảnh: FBNV
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Nhà thờ này và thiên nhiên bao la như một cảnh trong phim của Wes Anderson - Ảnh: FBNV
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Bờ suối gần nhà thường hay chạy bộ những sáng mùa hè - Ảnh: FBNV
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Mùa thu vàng ruộm như thế này - Ảnh: FBNV
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Có những năm trời lạnh, đông đến sớm sẽ làm lá rụng trước khi kịp chuyển màu vàng nhưng thu vẫn đẹp như thường - Ảnh: FBNV

"Nắng màu hổ phách chẳng còn gắt gỏng, đổ bóng ngang qua những thân cây. Tiếng thu như một giai điệu buồn. Ngày ngắn lại, cây bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá trút hơi thở cuối cùng. Mùi của hái lượm: hạt dẻ, nấm, rau dại... Mùi của mùa hè năm cũ.

Sau mỗi hoàng hôn, mặt đất lạnh và luồng khí ấm giữa không trung giữ lại ở giữa những mùi hương xưa cũ. Và nhờ vậy nỗi mất mát mùa hè cũng trở nên dịu nhẹ bao nhiêu".

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'Mùa thu, mùa của những cơn gió dịu lạnh, của những cánh rừng lá phong đỏ cũng là mùa của những vụ thu hoạch. Ngoài những cánh rừng đầy nấm, những vườn bí ngô vàng rực còn có những vườn táo lê sai trĩu quả', cô nàng chia sẻ - Ảnh: FBNV
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Mùa thu nước Đức không chỉ có mỗi màu vàng của lá phong - Ảnh: FBNV
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'Giỏ to của mẹ, giỏ nhỏ của con' - Ảnh: FBNV
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Một 'chú' nấm thông tuyệt đẹp - Ảnh: FBNV
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Giỏ đầy nấm và nấm ngon nhất là ăn ngay sau khi hái - Ảnh: FBNV

Cô nàng chia sẻ thêm, đầu mùa thu thường dịu mát và nắng nhẹ nên rất lý tưởng để cả nhà cô nàng đi dã ngoại và thưởng thức những món ăn ngon.

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Mùa hè rất ngắn và nóng nên đầu thu là thời điểm cực kì thích hợp để đi dã goại - Ảnh: FBNV
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Bàn tiệc được chế biến từ nấm và rau dại đã hái -Ảnh: FBNV
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Bàn tiệc đẹp mê ly với những món ăn đẹp mắt và ngon miệng - Ảnh: FBNV
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Cô nàng cũng không quên chiêu đãi cả nhà món bánh tráng miệng - Ảnh: FBNV
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Mùa chuyển giao giữa thu sang đông, lúc nào tớ cũng nấu súp bí ngô, mùa này bí vừa ngon vừa rẻ - Ảnh: FBNV
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Súp bí ngô rực rỡ đẩy lùi những cơn gió lạnh đầu đông - Ảnh: FBNV
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Còn gì ngọt ngào hơn chiếc bánh táo thơm lừng cả một góc bếp - Ảnh: FBNV
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Món bánh táo đẹp mắt ngon miệng do chính tay cô nàng làm - Ảnh: FBNV

Thu - là mùa tớ yêu nhất mỗi năm.

Bởi hai con người quan trọng nhất cuộc đời mình lúc này sinh ra vào mùa thu".

Tuy không thể trực tiếp đặt chân đến đất nước Đức ngay bây giờ, nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng khoảng trời thu đầy lãng mạn dưới bàn tay “nhào nặn” của thiên nhiên qua ống kính của cô nàng Thu Thủy.

Đẹp đến ‘ngạt thở’ với rừng hoa đỗ quyên đỏ rực kéo dài bất tận giữa lòng cao nguyên Nhật Bản

Đẹp đến ‘ngạt thở’ với rừng hoa đỗ quyên đỏ rực kéo dài bất tận giữa lòng cao nguyên Nhật Bản

Dưới tiết trời mát mẻ của ngày đầu hè, xen giữa những rừng cây xanh tại cao nguyên Katsuragi ở tỉnh Nara, Nhật Bản là sắc đỏ rực rỡ của hoa đỗ quyên đầu mùa.

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Từ khóa:   mùa thu đất nước Đức Her 86m2

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