Mùa thu nước Đức bỗng rực vàng và 'đầy chất thơ' qua lăng kính ‘đẹp như tranh vẽ’ của hot youtuber Đào Thu Thủy

Qua ống kính của Đào Thu Thủy, mùa thu như được khoác lên mình hai gam màu chủ đạo vàng, đỏ pha lẫn chút xanh phủ khắp mọi nơi, khiến ai nấy đều ngỡ rằng mình đang lạc vào "chốn thần tiên" nào đó.
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Mỗi độ thu về, nước Đức như được khoác lên một "chiếc áo choàng" lãng mạn, lá bắt đầu "thay áo", và cảm giác bước trên “tấm đệm” lá luôn khiến người ta thấy bồi hồi. Thời tiết vào thu cũng khá là dễ chịu và thoải mái. Với "người con xa xứ" Thu Thủy cũng như vậy, có lẽ mùa thu luôn là đặc biệt nhất đối với cô nàng.
Đào Thu Thủy sinh năm 1991, hiện đang sinh sống cùng với "tổ ấm nhỏ" của mình tại Đức. Bà mẹ bỉm sữa này chính là chủ nhân của kênh Youtube khá đình đám tên là Her 86m2. Cô nàng thường chia sẻ những thước phim và bức ảnh đậm chất cổ điển về cuộc sống của mình thông qua kênh Youtube với hơn 300.000 lượt đăng ký.
Cô nàng trải lòng "đầy chất thơ" trong hội dành cho những người "Yêu bếp":
"Nhiều người nói rằng mùa thu đến âm thầm lặng lẽ. Rằng:
Trái ngược với những mùa khác.
Ta biết xuân đến khi tuyết tan.
Hè mang theo hơi nóng, rực rỡ.
Cảm nhận được giá rét mùa đông.
Nhưng tớ biết thu không hề đến trong lặng lẽ".
"Nắng màu hổ phách chẳng còn gắt gỏng, đổ bóng ngang qua những thân cây. Tiếng thu như một giai điệu buồn. Ngày ngắn lại, cây bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá trút hơi thở cuối cùng. Mùi của hái lượm: hạt dẻ, nấm, rau dại... Mùi của mùa hè năm cũ.
Sau mỗi hoàng hôn, mặt đất lạnh và luồng khí ấm giữa không trung giữ lại ở giữa những mùi hương xưa cũ. Và nhờ vậy nỗi mất mát mùa hè cũng trở nên dịu nhẹ bao nhiêu".
Cô nàng chia sẻ thêm, đầu mùa thu thường dịu mát và nắng nhẹ nên rất lý tưởng để cả nhà cô nàng đi dã ngoại và thưởng thức những món ăn ngon.
Thu - là mùa tớ yêu nhất mỗi năm.
Bởi hai con người quan trọng nhất cuộc đời mình lúc này sinh ra vào mùa thu".
Tuy không thể trực tiếp đặt chân đến đất nước Đức ngay bây giờ, nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng khoảng trời thu đầy lãng mạn dưới bàn tay “nhào nặn” của thiên nhiên qua ống kính của cô nàng Thu Thủy.