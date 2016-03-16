Làm thể nào để ngủ ngon giấc khi đi du lịch?

Sau đây là những cách đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trong suốt chuyến đi.

Đi du lịch chính là lúc để bạn vui chơi và giải trí . Do đó, bạn đừng nên nghĩ ngợi nhiều về những phiền muộn trong cuộc sống, hãy để tinh thần thoải mái để giấc ngủ ngon sẽ dễ dàng đến với bạn hơn.

• Mát xa cơ thể

Nếu có thể, bạn nên sử dụng dịch vụ mát xa ở các tiệm spa trước khi đi ngủ. Đây là cách làm tuyệt vời để giúp cơ thể bạn tăng cường lưu thông máu, thư giãn cơ bắp và cảm thấy dễ chịu hơn.

Nếu không đến các spa, bạn có thể tự xoa bóp tay chân , đầu, cổ và vai của mình để cảm thấy thoải mái hơn trước khi đi ngủ.

• Tránh uống nhiều rượu bia

Đi chơi xa thường khó tránh khỏi những bữa tiệc “thả ga”. Tuy nhiên, bạn nên tránh uống quá nhiều rượu bia trước giờ ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ vì men rượu có thể làm bạn đau đầu và buồn ngủ vào ban ngày, gây trở ngại cho giấc ngủ của bạn vào ban đêm.

• Hạn chế uống cà phê vào buổi tối

Trước khi đi ngủ, bạn đừng nên uống cà phê vì chất caffeine có thể làm bạn mất ngủ. Thay vào đó, bạn có thể uống một ly sữa nóng pha ít bột ca cao trước giờ ngủ khoảng 2 tiếng để dễ “đi vào giấc mộng” hơn.

• Không nên ăn quá no

Đi ngủ với dạ dày đầy ứ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn nhẹ để tạo cảm giác thoải mái khi ngủ.

• Ngủ với người thân quen

Nếu đi du lịch theo nhóm đông người, bạn nên ngủ cùng phòng với những người bạn đã quen thân, vừa thoải mái trò chuyện, vừa có cảm giác thân thuộc và gần gũi như đang ở nhà.

• Tắt đèn trước khi ngủ

Ánh sáng cũng là một vấn đề với những người khó ngủ. Do vậy, bạn nên tắt đèn hoặc có thể dùng bịt mắt để giúp ngủ ngon giấc hơn.

• Tắm trước khi ngủ

Đây cũng là cách làm hay mà bạn nên áp dụng, điều này sẽ giúp bạn thư giãn và tẩy trần hết những mồ hôi, bụi bặm của một ngày dài. Hãy mang theo những loại sữa tắm hay dầu gội mà bạn ưa thích để mùi hương dễ chịu giúp bạn thoải mái như ở nhà.

• Mang theo chăn

Bạn cũng nên mang theo một chiếc chăn mỏng khi đi du lịch vì mùi thơm quen thuộc cùng cảm giác sạch sẽ khi dùng chăn của mình sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn, giống như mình đang ở nhà vậy.

• Nghe nhạc

Không chỉ vậy, nghe các bản nhạc êm dịu khi đi ngủ cũng sẽ giúp bạn “đi vào giấc mộng” dễ dàng hơn. Do đó, bạn nhớ mang theo các thiết bị âm thanh khi đi du lịch nhé.

• Vui chơi hết mình

Vận động hết mình trong những chuyến du lịch vui nhộn chắc chắn sẽ khiến cơ thể bạn mệt nhoài, từ đó giấc ngủ sẽ đến nhanh chóng hơn bạn tưởng.