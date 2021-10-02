Khách Việt có thể đi du lịch những đâu từ 1/10?

Theo VnExpress, từ ngày 1/10, Hải Phòng cho phép mở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, phục vụ khách nội tỉnh. Khách và người trực tiếp hướng dẫn phải đảm bảo một trong các điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2; đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc chứng nhận khỏi Covid-19. Cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách đang lưu trú.

Nhiều địa phương khác như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa cũng đã cho phép hoạt động du lịch trở lại đón khách nội tỉnh. Một số khu nghỉ dưỡng ở Sa Pa (Lào Cai) và Hòa Bình đón khách ở vùng xanh có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Tại Bắc Giang , nhiều khu, điểm du lịch mở cửa trở lại từ 30/9 phục vụ khách nội tỉnh. Cụ thể là khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động), điểm du lịch cộng đồng bản Ven (xã Xuân Lương, Yên Thế). Trước đó từ 12/9, khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam) và các sân golf trên địa bàn tỉnh đã hoạt động.

Tại Hà Nội, các khu lưu trú, các điểm vui chơi giải trí lớn chưa được hoạt động. Tuy nhiên, người dân thủ đô có thể đến các điểm thư giãn ngoài trời hay các khu cắm trại tại Sóc Sơn, Đồng Mô, Ba Vì (bên ngoài VQG)... và đảm bảo không tụ tập quá 10 người.

TẠI MIỀN TRUNG

Cũng theo Vn Express, từ ngày 1 đến 15/10, khách nội tỉnh Khánh Hòa có thẻ xanh Covid-19 (đã tiêm hai mũi vaccine) hoặc thẻ vàng Covid-19 (tiêm một mũi) có thể đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực biệt lập. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ với điều kiện đăng ký, được cấp thẩm quyền cho phép.

Từ ngày 16/10 đến 15/11, cơ sở du lịch của tỉnh đón khách trong nước áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động, song phải đảm bảo an toàn. Người dân ở "vùng xanh" được tắm tại các bãi biển thuộc "vùng xanh", không quá 5 người.

Cũng từ 1/10, tại Thừa Thiên Huế, Đại nội và một số lăng tẩm triều Nguyễn mở cửa trở lại sau 4 tháng dừng hoạt động phòng dịch. Điểm di tích Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định sẽ mở cửa, song du khách chỉ tham quan khu vực ngoài trời, không vào trong các cung điện. Tỉnh cũng cho phép nhà hàng, quán cà phê mở cửa sau 22h với công suất không quá 50%.

Từ tháng 10, tỉnh Quảng Bình cho phép doanh nghiệp đón khách du lịch đã tiêm vaccine, tham gia các tour khép kín. Cụ thể, khách đã tiêm 2 mũi được cấp thẻ xanh, khách mới tiêm một mũi được cấp thẻ vàng, yêu cầu kèm test nhanh hoặc RT-PCR âm tính. Những du khách này sẽ lưu trú và tham gia các tour khép kín, không tự do hoạt động bên ngoài.

Từ 0h ngày 30/9, TP Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển từ 4h30 đến 6h30 và rời đi ngay, không tắm nước ngọt, tụ tập, vui chơi thể thao tại bãi biển. Các khách sạn, cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại nhưng không quá 30% số phòng hiện có; trường hợp đón khách đã tiêm đủ liều vaccine và khỏi bệnh Covid-19 thì được lưu trú không quá 50% số phòng.

Tại Lâm Đồng, hiện UBND tỉnh đã mở lại các dịch vụ liên quan đến du lịch, nhà hàng ăn uống. Khách nội tỉnh được đến các điểm tham quan, điểm du lịch, cơ sở lưu trú từ 2 sao trở lên, mỗi phòng tối đa 2 khách, công suất không quá 50%. Các quán ăn uống, kể cả quán vỉa hè phục vụ cùng lúc không quá 50% số người so với ngày thường, chỉ được bố trí tối đa 50% số bàn ghế.

Đà Lạt (Lâm Đồng) một ngày tháng 9. Ảnh: Nguyễn Trình

Tỉnh Bình Thuận thí điểm đón khách nội địa và người nước ngoài đang sống tại Việt Nam với yêu cầu đạt tiêu chí an toàn, nhưng từ 20/10. Điểm đến là các khách sạn có quyết định công nhận hạng 3-5 sao hoặc tương đương, dịch vụ lữ hành, điểm tham quan đạt tiêu chí an toàn được UBND tỉnh công nhận. Địa bàn thực hiện thí điểm chủ yếu tập trung tại TP Phan Thiết, riêng các huyện, thị xã tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương có thể xem xét việc mở cửa thí điểm...

VÀ KHU VỰC MIỀN NAM

Từ 1/10, TP HCM dỡ các chốt nội đô, người dân có thể đi lại nhưng không được tự ý ra khỏi thành phố. Khách du lịch tại TP HCM đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh (có xác nhận) được đến các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch. Các dịch vụ khác phục vụ cho khách du lịch được hoạt động tối đa 50% công suất với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch. Nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch chỉ phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet.

Các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch như Củ Chi, Cần Giờ đã mở tour khép kín đầu tiên ngày 19-9 và dự kiến triển khai các tour tiếp theo trong thời gian tới.

Trước đó tại Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh cho phép 4 cơ sở lưu trú thí điểm đón khách nội địa gồm: Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) nếu bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch theo yêu cầu của UBND tỉnh. Du khách phải tiêm 2 mũi vaccine (đã qua 14 ngày từ mũi tiêm cuối); được đưa đón khép kín từ nơi ở của du khách đến cơ sở lưu trú; trong quá trình sử dụng dịch vụ không ra khỏi khuôn viên của cơ sở lưu trú...