Địa chỉ hấp dẫn này được thiết kế tinh xảo trong lòng một ngọn núi lửa nhân tạo. Để vào được khách sạn này, bạn phải đi qua một cây cầu dây đu đưa thô sơ, tạo cho bạn cảm giác “phiêu lưu mạo hiểm” mỗi khi bước chân đến nơi này. Có thể nói, nhìn từ xa khách sạn La Montana Magica giống như một lâu đài cổ tích được bao phủ bởi cây cối xanh mát và bí ẩn.

Ảnh: internet

Khách sạn có tất cả 13 phòng với đầy đủ tiện nghi cần thiết của một khu nghỉ dưỡng cao cấp như phòng nghỉ, nhà hàng, quầy bar, spa, tắm hơi và cả một sân golf mini.

Điểm nhấn nổi bật của khách sạn này là toàn bộ nội thất bên trong được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Bồn tắm được chạm khắc từ thân cây rỗng với nguồn nước nóng thiên nhiên tinh khiết.

Ảnh: internet

Các nhà thiết kế đã dùng năng lượng tự nhiên kết hợp cùng công nghệ hiện đại để tạo nên một đài phun nước chảy tràn từ đỉnh của khách sạn, như một dòng nham thạch tuôn tràn từ miệng núi lửa trông rất ấn tượng.

Thêm vào đó, rêu xanh và dây leo bao phủ toàn bộ bề ngoài của khách sạn La Montana Magica đã tạo thêm nét huyền bí cho khu nghỉ dưỡng cao cấp này.

Ảnh: internet

Đến La Montana Magica, bạn không chỉ được nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng các dịch vụ du lịch cao cấp của khách sạn mà còn có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác như tận hưởng thiên nhiên trong lành của rừng nguyên sinh, tắm nước nóng, đi bộ xuyên rừng ngắm động vật hoang dã, cưỡi ngựa, chèo kayak, leo núi, câu cá, trượt tuyết…trong khu vực bảo tồn thiên nhiên Huilo Huilo.

Ảnh: internet

Hãy đến và trải nghiệm cảm giác “lạ” tại khu nghỉ dưỡng cao cấp La Montana Magica, bạn sẽ không phải hối tiếc về sự lựa chọn đúng .