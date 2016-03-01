Để chuyến du lịch thêm lãng mạn trong ngày 8/3

Tùy vào sở thích của người yêu mà bạn chọn điểm đến yên tĩnh, thanh bình hay náo nhiệt. Hãy lên danh sách các địa chỉ hấp dẫn nhất rồi sau đó quyết định nơi các bạn thích đến nhất. Thông thường, biển cả, núi rừng, sông nước, ao hồ...là những địa điểm lý tưởng nhất để bạn t? vi ếng thăm.

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Nếu kinh tế không cho phép, hai bạn cũng có thể chọn mua tour ít điểm đến, ngắn ngày hoặc chọn những nơi có nhiều cây xanh, không khí trong lành và yên tĩnh để tạo cảm giác thú vị cho chuyến đi của mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng nhau thưởng thức một bữa ăn nhẹ ngoài trời trên nền cỏ xanh mướt, hay đi dạo mát ở bãi biển dịu êm...Tất cả những điều ấy sẽ khiến hai bạn thêm hạnh phúc và gắn bó hơn.

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Nghe nhạc cùng nhau cũng là cách hay để khơi gợi lại cảm xúc yêu thương giữa hai người. Do đó, dù mua tour hay tự lái xe đi du lịch, các bạn đừng quên chuẩn bị cho mình một đĩa CD với những bản nhạc yêu thích, gắn liền với kỷ niệm đáng nhớ của hai người.

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Trên đường khám phá vùng đất mới, nếu bắt gặp chỗ nào có cảnh đẹp và lãng mạn, hai bạn đừng nên bỏ qua cơ hội chụp hình trong bối cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Có thể nói, cùng nhau trải nghiệm hạnh phúc dưới khung cảnh bình minh và hoàng hôn là những ý tưởng tuyệt vời nhất để ghi lại giây phút hạnh phúc bên nhau mà các "cặp đôi hoàn hảo" sẽ không thể nào quên được.

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Nếu muốn tạo niềm vui bất ngờ cho người mình yêu, bạn cũng có thể để một món quà nhỏ ở đâu đó trong hành lý của người ấy. Sau khi tình cờ phát hiện ra nó, chắc chắn “gấu” của bạn sẽ vô cùng cảm động trước tình yêu chân thành từ bạn.

Bạn cũng nên yêu cầu nhà tour đặt riêng hoặc tự đặt bàn trước cho bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng ở điểm đến. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, nâng ly chúc mừng tình yêu và nghỉ ngơi thư giãn sau chuyến đi dài.

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