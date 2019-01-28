Cách phân biệt hoa ly tươi và hoa đông lạnh

Không khó để phân biệt được hoa ly tươi và hoa ly đông lạnh nếu tinh ý một chút khi đi chọn mua hoa. Hoa ly đông lạnh thường sẽ có phần cánh và thân hoa hơi se và héo, trông không tươi mọng, bông hoa không căng và có dấu hiệu hơi dập nát. Đặc biệt là hương thơm sẽ gần như không có, trong khi hoa ly có một đặc trưng là rất thơm và tỏa hương tốt.

Làm sao để phân biệt được đâu là hoa tươi, đâu là hoa đông lạnh, đặc biệt là với các loại hoa ly để đón xuân mới với những sắc hoa tươi tỏa hương thơm ngát? Nắm ngay những bí quyết nhận biết hoa tươi và chăm sóc hoa sao cho luôn tươi đẹp suốt những ngày Tết.

Ngoài ra, hoa ly đông lạnh vì trữ trong nhiệt độ thấp lâu ngày sẽ bị rụng đi các sợi lông tơ bám trên nhụy, chú ý phần cánh hoa sẽ không thấy lông tơ mỏng bám trên cánh và trên phần lá. Nếu như là hoa ly tươi sẽ thấy vị trí cắt gốc không bị se lại mà có dấu vết của nhựa mới chảy ra.

Nhìn cánh hoa có thể đoán được đó là hoa tươi hay hoa ướp lạnh. Những bông hoa ướp lạnh có lá thâm hơn, dễ rụng hoặc dập nát, phần gốc và thân cũng không hề có mùi thơm. Bên cạnh đó, bông hoa ướp lạnh có dấu hiệu bị thâm hoặc kém tươi, cánh hoa mỏng manh, bông hoa không căng đều, có dấu hiệu dập nát, để lâu ngày.

Nếu mua phải hoa ướp lạnh, bông hoa không nở bung ra mà sẽ héo ngay sau 1-2 ngày, không có hương thơm tỏa ra, hoa dễ thối. Do đó, khi đi chọn hoa ly, nên lưu ý các đặc điểm nhận diện hoa ướp lạnh dễ thấy, ngoài ra kiểm ra nhiệt độ thùng đựng hoa và cảm nhận bằng hương thơm đặc trưng của hoa ly để biết được đâu là hoa ướp lạnh, đâu là hoa ly tươi.

Cách chọn hoa ly tươi bền đẹp chơi Tết

Lựa chọn hoa ly tươi là những cành ly có phần bông căng phình to, màu sắc tươi tắn rực rỡ, cánh hoa có những sợi lông tơ li ti mịn mượt như nhung. Điểm dễ nhận thấy nhất là phần lá hoàn toàn tươi xanh, không có biểu hiện dập nát. Lá phải xanh ngắt và không dễ bị rụng, nếu có màu hơi thâm hoặc xanh không đều, trông mềm oặt xuống có thể là hoa ướp lạnh.

Khi đi chợ hoa nên lưu ý chọn những bông hoa ly nở to, căng và màu sắc tươi tắn

Ngoài ra, không nên mua những cành ly bị gãy, không nên mua hoa ly có giá thành quá rẻ so với giá thị trường vì đó có thể là hoa ly ướp lạnh với giá trị kém, hoa dễ héo hoặc thối chỉ sau 1-2 ngày. Bởi vậy, người tiêu dùng nên tham khảo giá hoa ly trên thị trường ngày Tết và lựa chọn những địa điểm uy tín để mua.

Chăm sóc hoa ly đúng cách khi mua về

Đối với những gia đình mua hoa ly trồng trong chậu thì sau khi mua về nên đặt ở nơi thoáng mát, có ánh sáng nhưng tránh xa tia nắng trực tiếp từ mặt trời. Khi tưới cây, nên tưới đều đặn 2 lần mỗi ngày vào sáng và chiều để hoa tươi lâu, tưới thẳng vào gốc cây và không tưới lên hoa hay lá cây để hoa luôn đẹp và không bị úng nước.

Khi cắm hoa ly nên lưu ý một số mẹo giúp cho hoa tươi và bền đẹp hơn

Đối với những cành ly mua về nhà nên dùng dao hoặc kéo sắc cắt chéo phần gốc đi để tăng diện tích tiếp xúc với nước, giúp hoa ngậm nước tốt hơn. Ngoài ra, để kháng khuẩn và giúp cho cây luôn tươi xanh, người ta còn cho thêm vào nước cắm hoa vài giọt nước rửa bát hoặc viện B1.

Nên thay nước cho hoa đều đặn 2-3 ngày một lần để hoa tươi lâu hơn và tránh cho cành hoa bị thối, nấm mốc. Ngoài ra, để hoa ly ngày Tết thêm đẹp và tươi lâu hơn thì nên dùng kéo cắt bớt phần lá ngập trong nước của bình cắm hoa để tập trung nước cho cánh hoa và lá bên trên, giúp hoa không bị thối trong những ngày Tết.