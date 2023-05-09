Xót xa vụ bé trai 6 tháng tuổi bị bỏ lại trước chung cư ở Hải Phòng

Một bé trai khoảng 6-7 tháng tuổi bị bỏ lại trước chung cư, không tìm thấy giấy tờ tùy thân hoặc lời nhắn gửi nào để chứng minh thân phận của bé.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục và thời đại, khoảng trưa ngày 8/5 UBND quận Kiến An (TP. Hải Phòng) đã tiếp nhận một bé trai khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chung cư.

Bé trai bị bỏ rơi trước chung cư - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Những thông tin ban đầu cho biết bé khoảng 6 tháng tuổi, nặng 9kg và được bỏ lại trước căn 401 khu B6 tại chung cư Bắc Sơn. Bé được bỏ lại cùng với một ít vật dụng cá nhân, không có giấy tờ chứng minh thân phận.

Cũng theo thông tin từ Báo Lao động, ngay khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã mau chóng thông tin đến người dân để sớm tìm lại bố mẹ cho cháu trai. Hiện bé đang được chăm sóc bởi một cán bộ phường. Bé đã mau chóng được đưa đến Ủy ban phường coi sóc để người thân dễ nhận lại trẻ.

Đến hiện tại vẫn chưa có người thân đến nhận lại bé. Chính quyền địa phương cho biết sau ngày 8/5, nếu không có người thân đến nhận bé trai, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo pháp luật quy định.

Xót xa bé trai bị bỏ rơi gần nhà máy gạch với lời nhắn 'ai nhặt được nhờ nuôi giúp' UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) phát thông báo, tìm kiếm thân nhân của một cháu bé sơ sinh được người dân phát hiện bên vệ đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-vu-be-trai-6-thang-tuoi-bi-bo-lai-truoc-chung-cu-o-hai-phong-579793.html