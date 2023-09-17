Vụ thảm án tại Thái Nguyên của tên con rể hờ khiến bố mẹ vợ là ông T.V.T (SN 1948), bà H.T.T (SN 1962) tử vong và vợ là chị H.T.H (SN 1994) đang bị thương nặng. không có người nhang khói nên họ hàng cùng nhau xúm lại lo ma chay, hương khói.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau hơn một ngày xảy ra vụ thảm án tại tổ dân phố Hoà Bình, phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khiến 3 người trong một gia đình thương vong, không khí tang thương, ảm đạm bao trùm khắp nơi quanh khu vực nạn nhân sinh sống. Họ hàng, láng giềng đến lo ma chay và chia buồn, ai cũng không khỏi bàng hoàng, xót xa trước cảnh ngộ của gia đình nạn nhân. Họ hàng, láng giềng đến lo ma chay và chia buồn cho gia đình ông ông T.V.T và bà H.T.T. Ảnh: Báo Dân Việt. Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Hoàng Thị Kính, mợ của nạn nhân H.T.T (SN 1962) cho biết: Nghi phạm Hưng từng sống chung với gia đình nạn nhân nhiều năm nay, giữa Hưng với chị H.T.H (con gái bà T) đã có một con chung 6 tuổi.

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân, Hưng làm nghề thợ xây, thường ngày là người hiền lành, chịu khó làm ăn, tuy nhiên lại hay uống rượu và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích với gia đình nạn nhân. Khoảng 2 tháng nay, Hưng đã đưa con bỏ đi và mang theo toàn bộ đồ đạc trong gia đình nạn nhân mà Hưng đã bỏ tiền mua sắm trước đó. Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, Hưng còn yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa cho Hưng 100 triệu đồng tiền công trong thời gian sinh sống tại đây nếu không Hưng sẽ "chém chết cả nhà". "Ai cũng nghĩ đó chỉ là lời đe doạ, nào ngờ nó làm thật", bà Kính xót xa kể lại.

Theo hàng xóm, láng giềng, vợ chồng nạn nhân là người hiền lành nên khi án mạng xảy ra, ai cũng bàng hoàng, không khỏi xót xa. Ảnh: Báo Dân Việt. Cũng theo hàng xóm, láng giềng, vợ chồng nạn nhân là người hiền lành, sống chan hoà với mọi người, không có điều tiếng với bất kỳ ai nên, khi án mạng xảy ra, ai cũng bàng hoàng, không khỏi xót xa. Vợ chồng ông T.V.T và bà H.T.T chỉ sinh được duy nhất chị H.T.H, sau khi xảy ra án mạng, chị H đang nằm cấp cứu trong bệnh viện nên không có người đứng ra lo ma chay, anh em, họ hàng đã xúm lại cùng lo và nhang khói cho vợ chồng nạn nhân. Hiện, chị H đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Như báo Tiền Phong đưa tin trước đó, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên. Hiện trường xảy ra vụ thảm án tại Thái Nguyên. Ảnh: Báo Dân Việt. Kết quả bản đầu xác định, vào khoảng 23h30 ngày 15/9, Nguyễn Văn Hưng (SN 1987, trú xã Minh Lý, huyện Đồng Hỷ) đến nhà ông Trần Văn T. (ở tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong) rồi dùng hung khí chém ông T. cùng bà Hoàng Thị Th. (vợ ông T) và chị Hoàng Thị H. (con gái ông T). Hậu quả, khiến ông T. và bà Th. tử vong, chị Hoàng Thị H. bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hưng và chị Hoàng Thị H. đã sống với nhau như vợ chồng tại gia đình ông T nhiều năm, cả hai vừa ly thân. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hưng khai nhận do mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt nên tối ngày 15/9, sau khi đi uống rượu, H. đã đến nhà và dùng dao chém ba người gia đình ông T.

Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên dùng dao xuống tay truy sát cả nhà "vợ hờ" Do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt, một đối tượng tại Thái Nguyên đã dùng dao chém tử vong bố mẹ của "vợ hờ" rồi bỏ trốn.

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