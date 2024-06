Tối 11/6, lãnh đạo UBND phường Hương Sơ, TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 17h ngày 11/6, hai cháu H.H.Q. (SN 2018, trú phường tây Lộc, TP Huế) và N.T.L. (SN 2018, trú phường Hương Sơ) ra chơi tại kênh sinh thái nằm ở đường Phan Đình Thông - Nguyễn Thành (thuộc TDP 10, khu vực 4 , phường Hương Sơ).

Tại đây, cả hai không may bị đuối nước. Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện thi thể hai cháu bé được tìm thấy, lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khi ra chơi tại kênh sinh thái, hai cháu bé ở TP Huế không may bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, UBND phường Bãi Cháy, sáng 4/6 cơ quan này nhận được thông tin có 02 cháu bé bị đuối nước ở khu đô thị Sumperia thuộc khu 5A, phường Bãi Cháy.

Sau khi xác minh thông tin, được biết căn C5-05 có một gia đình 04 người đến thuê nghỉ từ 14h, ngày 3/6 gồm cặp vợ chồng và 2 con nhỏ (một cháu 4 tuổi và một cháu 7 tuổi) trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo cho biết, do bố mẹ không để ý lúc hai cháu rơi xuống bể nước, phát hiện sự việc gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, sau khi cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên cháu bé 4 tuổi đã tử vong do bị tổn thương não không phục hồi, xuất huyết phổi, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận, suy gan, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng do ngạt nước. Gia đình đã đưa cháu về Cẩm Phả.

Đối với cháu bé 7 tuổi, bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước hiện đang được điều trị lọc máu, thở máy tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-hai-chau-be-6-tuoi-uoi-nuoc-tu-vong-o-kenh-sinh-thai-o-thua-thien-hue-683634.html