Vụ việc xảy ra lúc 7h sáng 10/6, lúc này chị C đi từ thôn Lao Mã Phìn (xã Tả Ván, huyện Quản Bạ) đến địa điểm thi công của Công ty TNHH 307 Hà Giang thì bị đất, đá Taluy dương sạt, ập xuống vùi lấp dẫn đến tử vong. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã đưa thi thể chị C ra ngoài.

Vị lãnh đạo UBND xã Tả Ván cho biết, nguyên nhân vụ việc là do mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Do đó, đơn vị thi công vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn, nhưng do mưa lớn, đất đá bị sạt lở xuống, khi vực đó chúng tôi ghi nhận đã bị sạt lở đến 70%.