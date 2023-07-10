Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan

Đời sống 10/07/2023 12:13

Sáng ngày 10/7, Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) tổ chức lễ tang cho 3 nạn nhân xấu số trong vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng tại ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội).

Theo nguồn tin từ báo Lao động, đúng 8h ngày 10/7, từng đoàn người lặng lẽ vào dâng hương, tiễn biệt các 3 nạn nhân N.Q.M (SN: 2010), N.P.U (SN 2012) và D.T.D (SN 2004). Vòng hoa trắng nối dài từ ngoài cổng nhà tang lễ tới tận sâu bên trong.

Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 1
Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 2
Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 3
Dòng người vào tiễn biệt các nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: Báo Lao động

Nhìn 3 di ảnh xếp ngay ngắn, nhiều người không cầm được nước mắt.

Bà dì bên ngoại của hai bé M, U sáng sớm từ Hưng Yên lên Hà Nội để nhìn mặt 2 cháu lần cuối. Bà kể, ngày 2 em còn bé bà cùng bà ngoại hai em thường xuyên lên chăm bẵm rồi sau đó bà ở trên Hà Nội đưa đón các cháu đi học.

Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 4
Dòng người khóc thương tiễn biệt các nạn nhân - Ảnh: Báo lao động

Chị Nguyễn Thị Đào - chị họ của nạn nhân chia sẻ, cách đây ít ngày vợ chồng anh Nguyễn Văn Kế đưa 2 con là cháu N.Q.M (sinh năm 2010) và N.P.U (sinh năm 2012) về quê nội nấu ăn tụ họp với nhau vui vẻ. Sau đó, em mới quay về nhà ở Hà Nội thì xảy ra cơ sự đau lòng này.

Chị Đào nói thêm, thi thể hai em M và U được phát hiện trong nhà vệ sinh tầng 4, còn em D.T.D thì được phát hiện trên giường.

Tối ngày 9/7, anh Kế đã kể chuyện đau lòng này cho ba mẹ già vì sự việc không thể giấu được mãi. Trước đây, bà nội cũng thường xuyên ở Hà Nội chăm sóc cho M và U. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, bà nội về quê chăm cho ông. Chính vì ở bên các cháu từ nhỏ nên bà vô cùng thương yêu các cháu.

Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 5
Bố của 2 nạn nhân khóc nghẹn tiễn biệt 2 con - Ảnh: Báo Lao động

Kể từ khi xảy ra sự việc, chị Dương Thị Quyên (mẹ M và U) sốc nặng, phải nằm viện và có bác sĩ túc trực 24/24.

Nạn nhân D.T.D, là cháu ruột của chị Dương Thị Quyên. D vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thời gian nghỉ hè, D lên giúp cô chú trông nhà và hai em thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Người thân cũng cho biết thêm, thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về hoả táng tại Nhà hoá thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt của hai em M và U được đưa lên chùa, còn em D được đưa về quê nhà ở Hưng Yên chôn cất.

Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 6
Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 7
Thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về hoả táng tại Nhà hoá thân hoàn vũ Văn Điển - Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Nhân dân, sáng sớm ngày 8/7, tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ chiến sĩ (Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Đống Đa 2 xe, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng 2 xe, Đội chữa cháy & CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 2 xe) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 8
Ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngõ Thổ Quan - Ảnh: Báo Dân trí

Đến khoảng 11 giờ ngày 8/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn đồng thời, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy.

Xót xa: Đám tang đẫm nước mắt 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 9
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm cách tiếp cận hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Nhân dân

Vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Cùng nhiều tài sản có các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế...bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Vào ngày 9/7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 6 tầng tại số 12 ngõ Thổ Quan, khiến 3 người tử vong.

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