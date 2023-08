Chị Đào nói thêm, thi thể hai em M và U được phát hiện trong nhà vệ sinh tầng 4, còn em D.T.D thì được phát hiện trên giường.

Tối ngày 9/7, anh Kế đã kể chuyện đau lòng này cho ba mẹ già vì sự việc không thể giấu được mãi. Trước đây, bà nội cũng thường xuyên ở Hà Nội chăm sóc cho M và U. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, bà nội về quê chăm cho ông. Chính vì ở bên các cháu từ nhỏ nên bà vô cùng thương yêu các cháu.

Bố của 2 nạn nhân khóc nghẹn tiễn biệt 2 con - Ảnh: Báo Lao động

Kể từ khi xảy ra sự việc, chị Dương Thị Quyên (mẹ M và U) sốc nặng, phải nằm viện và có bác sĩ túc trực 24/24.

Nạn nhân D.T.D, là cháu ruột của chị Dương Thị Quyên. D vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thời gian nghỉ hè, D lên giúp cô chú trông nhà và hai em thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Người thân cũng cho biết thêm, thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về hoả táng tại Nhà hoá thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt của hai em M và U được đưa lên chùa, còn em D được đưa về quê nhà ở Hưng Yên chôn cất.

Thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về hoả táng tại Nhà hoá thân hoàn vũ Văn Điển - Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Nhân dân, sáng sớm ngày 8/7, tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ chiến sĩ (Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Đống Đa 2 xe, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng 2 xe, Đội chữa cháy & CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 2 xe) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngõ Thổ Quan - Ảnh: Báo Dân trí

Đến khoảng 11 giờ ngày 8/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn đồng thời, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm cách tiếp cận hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Nhân dân

Vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Cùng nhiều tài sản có các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế...bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.