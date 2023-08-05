Xe máy 'cắm đầu' xuống rãnh thoát nước, 2 người thương vong

Đời sống 05/08/2023 09:58

Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 5/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Xe máy 'cắm đầu' xuống rãnh thoát nước, 2 người thương vong - Ảnh 1
Chiếc xe lao xuống rãnh thoát nước - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe máy mang BKS 86B3 - 816.17 lưu thông hướng Phan Thiết - Phan Rang khi đến Quốc lộ 1 đoạn Km 1691 + 300 qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thì bất ngờ lao xuống rãnh nước ven đường.

Dẫn tin từ báo Lao Động, hậu quả, cả 2 người văng xuống đường, trong đó, anh T. tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe máy cắm xuống rãnh thoát nước, phần đuôi chổng ngược lên trời.

Xe máy 'cắm đầu' xuống rãnh thoát nước, 2 người thương vong - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận hỗ trợ đưa thi thể về để gia đình lo hậu sự.

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