Trong quá trình cẩu chiếc thùng container, phần đầu của cần cẩu đã chạm vào hệ thống lưới điện làm xảy ra hiện tượng phóng điện. Hậu quả làm người điều khiển cần cẩu bị điện giật tử vong tại chỗ, người tài xế ngồi trong cabin xe cạnh đó bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22/7 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22/7 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm trên, xe tải cẩu BKS 50H-117.06 đang được điều khiển để cẩu thùng container trước nhà dân. Vị trí này dưới đường dây điện trung thế.

Trong quá trình cẩu chiếc thùng container, phần đầu của cần cẩu đã chạm vào hệ thống lưới điện làm xảy ra hiện tượng phóng điện - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin ban đầu, quá trình điều khiển cần cẩu thì tay cẩu bị vướng vào dây điện. Hậu quả làm phóng điện gây giật 2 người là lái xe và phụ xe đang đứng gần xe cẩu. Tại hiện trường, một người tử vong tại chỗ trong tình trạng cháy đen. Người còn lại bị bỏng rất nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, hậu quả làm người điều khiển cần cẩu bị điện giật tử vong tại chỗ, người tài xế ngồi trong cabin xe cạnh đó bị thương nặng.

Vụ tai nạn đáng tiếc thu hút rất đông người hiếu kỳ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra.

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