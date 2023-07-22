Xe cần cẩu vướng dây điện, 2 người bị điện giật thương vong

Đời sống 22/07/2023 13:37

Trong quá trình cẩu chiếc thùng container, phần đầu của cần cẩu đã chạm vào hệ thống lưới điện làm xảy ra hiện tượng phóng điện. Hậu quả làm người điều khiển cần cẩu bị điện giật tử vong tại chỗ, người tài xế ngồi trong cabin xe cạnh đó bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22/7 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Xe cần cẩu vướng dây điện, 2 người bị điện giật thương vong - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22/7 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm trên, xe tải cẩu BKS 50H-117.06 đang được điều khiển để cẩu thùng container trước nhà dân. Vị trí này dưới đường dây điện trung thế.

Xe cần cẩu vướng dây điện, 2 người bị điện giật thương vong - Ảnh 2
Trong quá trình cẩu chiếc thùng container, phần đầu của cần cẩu đã chạm vào hệ thống lưới điện làm xảy ra hiện tượng phóng điện - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin ban đầu, quá trình điều khiển cần cẩu thì tay cẩu bị vướng vào dây điện. Hậu quả làm phóng điện gây giật 2 người là lái xe và phụ xe đang đứng gần xe cẩu. Tại hiện trường, một người tử vong tại chỗ trong tình trạng cháy đen. Người còn lại bị bỏng rất nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Xe cần cẩu vướng dây điện, 2 người bị điện giật thương vong - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, hậu quả làm người điều khiển cần cẩu bị điện giật tử vong tại chỗ, người tài xế ngồi trong cabin xe cạnh đó bị thương nặng.

Xe cần cẩu vướng dây điện, 2 người bị điện giật thương vong - Ảnh 4
Vụ tai nạn đáng tiếc thu hút rất đông người hiếu kỳ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra. 

Xót xa bé trai bị điện giật bỏng toàn thân khi câu cá gần đường cao thế

Xót xa bé trai bị điện giật bỏng toàn thân khi câu cá gần đường cao thế

Khi câu cá gần đường điện cao thế, bé trai 13 tuổi bị điện phóng xuống, giật bỏng 90% cơ thể, tính mạng nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội cần cẩu va trúng lưới điện điện giật tử vong

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi