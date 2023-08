Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều tối 2/7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ điện giật làm một người tử vong. Nạn nhân là ông P.Q.H. (khoảng 60 tuổi), sống ở đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Liên quan đến chuyện bị điện giật tử vong, tại TP.HCM trước đó cũng xảy ra 1 sự việc tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 1/7, người dân sinh sống gần Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (phường Bến Nghé, quận 1) phát hiện trên mái tôn của trường này có một nam giới nằm bất động, nghi bị điện giật nên báo công an phường.

Nghi ngờ, họ trèo lên thì thấy ông H. đã nằm bất động, có dấu hiệu bị điện giật nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin, lực lượng PCCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú cùng nhân viên y tế đến hiện trường ngắt điện, sơ cứu nhưng ông H. không qua khỏi. Được biết, ông H. là chủ căn nhà nói trên, cạnh mái nhà có một trụ điện.

Công an quận 1 có mặt tại hiện trường nhân viên kỹ thuật bị điện giật - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và thông báo cho các đơn vị liên quan xử lý vụ việc. Qua kiểm tra, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 xác định nạn nhân đã chết.

Công an phường Bến Nghé đã thông báo với điện lực và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 1 khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân bước đầu xác định nạn nhân chết do điện giật.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh L.N.T. (SN 1975, quê Long An) - là nhân viên kỹ thuật Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn. Khoảng 6h sáng cùng ngày, anh T. leo lên mái tôn của trường để quét lá cây thì bị điện giật tử vong như trên. Theo đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM, khả năng điện bị rò sau điện kế qua hệ thống máy lạnh lắp đặt ở trường.