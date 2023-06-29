Thảm kịch khi giăng bẫy điện diệt chuột, 2 anh em ruột giẫm phải khiến 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 29/06/2023 14:16

Trong lúc đi đánh cá, 2 anh em ruột ở Thanh Hóa đã giẫm phải bẫy điện do người hàng xóm giăng ra để diệt chuột khiến cả 2 bị điện giật.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Xuân Thịnh (SN 1948; ngụ thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 21 giờ ngày 24/6, anh N.V.L. (SN 1991) và anh N.V.Y. (SN 1992 là 2 anh em ruột, đều ngụ thôn Đại Đồng 2) đi đánh cá bằng kích điện ngoài cánh đồng của thôn. Khi đi tới khu ruộng nhà ông Đinh Xuân Thịnh, anh L. và anh Y. đã giẫm vào dây thép (loại nhỏ) được ông Thịnh giăng quanh ruộng đã đấu điện lưới nhằm diệt chuột.

Thảm kịch khi giăng bẫy điện diệt chuột, 2 anh em ruột giẫm phải khiến 1 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực ruộng lúa nơi 2 anh em ruột ở Thanh Hóa giẫm phải bẫy điện dẫn tới thương vong - Ảnh: Báo Người lao động

Hậu quả, anh L. bị điện giật tử vong; anh Y. bị điện giật gây bỏng nặng bàn tay phải và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, để ngăn chuột phá lúa, ông Thịnh đã giăng dây thép xung quanh ruộng lúa để làm bẫy điện diệt chuột, sau đó kéo dây đấu điện 220V vào 2 dây thép đã giăng làm anh 2 anh em ruột trên đi đánh cá dẫm phải dẫn tới thương vong.

Liên quan đến chuyện giăng dây điện bẫy chuột làm chết người, tại Thanh Hóa trước đó cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 13/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tình, 45 tuổi, ở thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 9/3, để bảo vệ ruộng lúa của gia đình không bị chuột cắn phá, Nguyễn Văn Tình đã sử dụng máy bơm rút nước, sau đó giăng dây thép loại một li quanh ruộng lúa để bẫy chuột.

Thảm kịch khi giăng bẫy điện diệt chuột, 2 anh em ruột giẫm phải khiến 1 người tử vong thương tâm - Ảnh 2
Công an lấy lời khai của nghi can Nguyễn Văn Tình - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đến khoảng 20h ngày 9/3, Tình dùng dây viễn thông có lõi đồng nối một đầu vào dây thép (không có vỏ bọc), một đầu vào phích cắm điện với mục đích truyền dẫn điện để diệt chuột. Khi giăng dây điện để bẫy chuột, Tình không làm biển, đèn cảnh báo, cũng không thông báo cho các hộ dân có ruộng xung quanh và chính quyền địa phương biết việc mình giăng dây điện. Sau khi giăng dây, cắm điện xong, Tình cũng không trông coi mà về nhà ngủ.

Đến khoảng 6h30 ngày 10/3, Tình rút nguồn điện rồi ra thăm ruộng lúa thì phát hiện anh N.M.C., 31 tuổi và anh N.V.C., 23 tuổi, đều ở thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, đã tử vong do bị điện giật.

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