Sau khi chích điện giết cháu ruột, Trần Hữu Côn đã bị Công an Hải Phòng bắt giữ khi đang đón xe khách bỏ trốn.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 18/6, Công an TP. Hải Phòng xác nhận vừa bắt giữ Trần Hữu Côn (59 tuổi, quê quán Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm liên quan đến việc anh T.C.N. (32 tuổi) tử vong tại nhà ở phường Đa Phúc, huyện Kiến Thụy vào chiều qua. Ông Côn bị công an vây bắt tại địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, khi đang đón xe khách bỏ trốn.

Nghi phạm Trần Hữu Côn - Ảnh: Zing News Khi bị bắt, ông Côn tỏ ra bình tĩnh, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai do mâu thuẫn đất đai đã chích điện hại chết cháu ruột là anh N.. Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 17/6, người thân phát hiện anh T.C.N. (32 tuổi, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) tử vong trên giường, với nhiều dấu hiệu bất thường, cạnh thi thể có dây điện. Ngay sau đó, người thân nạn nhân trình báo cơ quan công an địa phương.

Cảnh sát di lý nghi phạm về trụ sở công an - Ảnh: Báo Tiền Phong Tiếp nhận thông tin, Công an quận Dương Kinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy tìm nghi phạm. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bước đầu nhận định nghi phạm là Trần Hữu Côn (59 tuổi), chú ruột nạn nhân. Nghi phạm sống tại tỉnh Bình Dương và mới về quê ít ngày. Ngay sau đó, cảnh sát đã phát thông báo truy tìm nghi phạm cùng đặc điểm nhận dạng. Sáng 18/6, người dân tại ngã tư Hòa Bình, trên quốc lộ 10, thuộc địa phận xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) phát hiện một người đàn ông trung niên, có đặc điểm nhận dạng giống thông báo tìm nghi phạm của cơ quan công an. Người dân địa phương đã trình báo công an sở tại, phối hợp bắt giữ nghi phạm. Nhiều người hiếu kỳ đứng trước ngôi nhà anh T.C.N., khu dân cư Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng - Ảnh: Báo Dân Việt Bị phát hiện, nghi phạm này lao lên một xe khách nhằm lẩn trốn, tuy nhiên người dân và cảnh sát đã kịp thời truy đuổi, khống chế nghi phạm, đưa về trụ sở công an. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận nghi phạm, phục vụ công tác điều tra.

Cháu tử vong thương tâm do bị chích điện, nghi phạm bất ngờ là người thân trong nhà Công an quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng đang truy tìm Trần Hữu Côn, 59 tuổi, có liên quan đến việc cháu ruột tử vong bên cạnh dây điện, người nhiều vết bầm tím.

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