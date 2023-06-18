Vụ nam thanh niên tử vong thương tâm do bị chích điện: Bắt giữ nghi phạm là người thân trong nhà

Đời sống 18/06/2023 12:57

Nghi phạm Trần Hữu Côn vừa bị cảnh sát bắt giữ ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 18/6, Công an TP. Hải Phòng vừa bắt giữ Trần Hữu Côn (sống ở tỉnh Bình Dương, quê ở TP. Hải Phòng) để điều tra vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ vào sáng cùng ngày ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Vụ nam thanh niên tử vong thương tâm do bị chích điện: Bắt giữ nghi phạm là người thân trong nhà - Ảnh 1
Trước đó, Công an đã phát thông báo truy tìm nghi phạm Trần Hữu Côn để làm rõ nghi án thanh niên bị chích điện chết - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, dẫn thông tin từ báo Dân Việt, anh T.C.N (32 tuổi, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) được phát hiện tử vong trên giường, bên cạnh có dây điện. Nhà chức trách ban đầu nhận định, nạn nhân bị người khác chích điện do mâu thuẫn. Nghi phạm được xác định là Trần Hữu Côn, 59 tuổi, chú ruột anh N.. Ông Côn sống ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mới về quê ở xã Đa Phúc.

Vụ nam thanh niên tử vong thương tâm do bị chích điện: Bắt giữ nghi phạm là người thân trong nhà - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông báo của Công an quận Dương Kinh liên quan đến cái chết của anh T.C.N, được người nhà phát hiện lúc 6 giờ 30 sáng 17/6. Nạn nhân nằm trên giường tại nhà riêng, trên người nhiều vết bầm tím, bên cạnh có dụng cụ giống như kích điện.

Làm việc cơ quan công an, người nhà nạn nhân cho biết, ông Côn là chú ruột anh N., về thăm quê sau thời gian sống trong miền Nam. Tối 16/6, ông Côn ngủ tại nhà anh N.. Sáng 17/6, khi phát hiện vụ việc thì gia đình không thấy ông Côn ở đấy nữa và cũng không liên lạc được.

Cũng theo thông tin từ báo Người lao động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Đa Phúc cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

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