Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền phong

Đang lưu thông trên cầu vượt Lạch Tray thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 15B4-204.15 do Vũ Bảo An (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, chở Bùi Tiến Duy (SN 2005, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Phạm Khánh Duy (SN 2006, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và xe máy BKS 15B3-711.20 do một thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến Bảo An, Tiến Duy và Khánh Duy ngã ra đường, bất tỉnh. Bảo An và Tiến Duy tử vong tại chỗ; Phạm Khánh Duy bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tại hiện trường, xe máy do An điều khiển bốc cháy dữ dội, xe máy còn lại và xe đầu kéo hư hỏng. Vụ tai nạn khiến cầu vượt Lạch Tray bị ùn tắc, giao thông tê liệt suốt 4 giờ.

Sau đó, Công an phường Lạch Tray huy động lực lượng tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền tới điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện tại, công an quận Ngô Quyền đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.