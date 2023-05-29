Ngày 29/5, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 28/5 trên cầu vượt Lạch Tray khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương có nhiều điểm nghi vấn.

Theo thông tin từ Zingnews, tại hiện trường cảnh sát khám nghiệm ghi nhận có một thanh giáo dài 1,6 m, một can nhựa nhỏ, một két nhựa dùng để đựng chai bia, nhiều mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia nồng nặc mùi xăng. Phát hiện nhiều vỏ chai bia vỡ dính xăng - Ảnh: Zingnews Cơ quan chức năng nhận định, có khả năng nhóm điều khiển xe máy đuổi đánh nhau, mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cấm trên cầu vượt Lạch Tray, đâm vào ô ô đầu kéo dẫn đến sự cố tai nạn.

Lực lượng chức năng cho biết kết quả kiểm tra tài xế xe đầu kéo là anh Đỗ Văn Bình không có chất ma túy, không có nồng độ cồn trong cơ thể. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 00h30 ngày 28/5, ông Đỗ Văn Bình (SN 1972, trú tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) điều khiển ôtô đầu kéo BKS 15H-018.61 kéo rơmoóc 15R-035.34 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền phong Đang lưu thông trên cầu vượt Lạch Tray thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 15B4-204.15 do Vũ Bảo An (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, chở Bùi Tiến Duy (SN 2005, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Phạm Khánh Duy (SN 2006, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và xe máy BKS 15B3-711.20 do một thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến Bảo An, Tiến Duy và Khánh Duy ngã ra đường, bất tỉnh. Bảo An và Tiến Duy tử vong tại chỗ; Phạm Khánh Duy bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tại hiện trường, xe máy do An điều khiển bốc cháy dữ dội, xe máy còn lại và xe đầu kéo hư hỏng. Vụ tai nạn khiến cầu vượt Lạch Tray bị ùn tắc, giao thông tê liệt suốt 4 giờ. Sau đó, Công an phường Lạch Tray huy động lực lượng tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền tới điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, công an quận Ngô Quyền đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách phòng ngừa tai nạn giao thông hiệu quả chỉ bằng một viên phấn Trong video, hai người phụ nữ mặc bộ trang phục saree đang vẽ một vòng tròn trên một đoạn đường, xung quanh cột điện, di chuyển nhanh nhẹn và tạo ra tác phẩm nghệ thuật 3D trong vài phút.

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