Vụ học sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo bật khóc thừa nhận trách nhiệm của bản thân, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân

Đời sống 24/08/2023 14:25

Tại trụ sở công an, thầy Thắng cho biết tiết dạy bơi lội chiều 22/8 là buổi thực hành đầu tiên của lớp 9A1, do giáo viên này đứng lớp. Tuy nhiên, vì quá tin tưởng vào bản thân, thầy Thắng cho các học sinh tập thực tế ở bể dù không có nhân viên cứu hộ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng (SN 1999 - giáo viên môn bơi lội của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam) để làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan công an, Thắng khóc nghẹn, gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Vụ học sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo bật khóc thừa nhận trách nhiệm của bản thân, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân - Ảnh 1
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động 

Thắng cho hay: "Theo quy định của nhà trường, mỗi tiết dạy bơi thực hành sẽ có 1 giáo viên phụ trách bộ môn và 2 nhân viên cứu hộ.

Tuy nhiên, một phần cũng chủ quan và tự tin vào bản thân, nên chiều 22/8, khi chưa có nhân viên cứu hộ ở bể bơi tôi đã cho nhóm học sinh xuống bơi tự do.

Cũng theo quy trình khi dạy phải phát phao bơi, nhưng do có 1 mình tôi quản lý quá nhiều học sinh nên chưa kịp phát phao cho các em. Hôm đó, là buổi bơi thực hành đầu tiên với lớp 9A1, tôi cũng chưa nắm được học sinh nào biết bơi, học sinh nào chưa biết bơi. Tôi chỉ quan sát học sinh và dựa vào năng lực của mình để phán đoán".

Khi nghe tin nạn nhân chìm dưới đáy bể, Thắng cùng các giáo viên nhanh chóng cứu vớt, tiến hành các biện pháp sơ cứu rồi đưa học sinh đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến nơi, các bác sĩ đã thông báo, em A tử vong ngoại viện.

Vụ học sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo bật khóc thừa nhận trách nhiệm của bản thân, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân - Ảnh 2
Tại cơ quan công an, thầy Thắng khóc nghẹn, gửi lời xin lỗi đến gia đình - Ảnh: Báo Lao Động

"Trên cương vị là một thầy giáo, không may để chuyện đó xảy ra, bản thân tôi cũng hiểu rõ và nhận thức được hành vi của mình trong vụ việc này. Khi thấy học sinh của mình như vậy cũng cắn rứt lương tâm, tôi xin chia sẻ và đồng cảm với gia đình học sinh.

Tôi đã có kinh nghiệm 3 năm đi làm, tuy nhiên tuổi đời còn khá trẻ. Tôi muốn gửi lời nhắn đến các đồng nghiệp hãy luôn chú ý, tận tâm, tận lực với nghề để hạn chế nhất những sai sót đáng tiếc xảy ra" - Thắng nói tại cơ quan công an. 

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 13h20 ngày 22/8, ông Thắng tập trung 27 học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội. Sau khi khởi động khoảng 10 phút, lớp chia làm 2 nhóm (1 nhóm tự chơi thể thao ở sân trường, 1 nhóm gồm 11 học sinh do ông Thắng hướng dẫn).

Vụ học sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo bật khóc thừa nhận trách nhiệm của bản thân, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân - Ảnh 3
Giáo viên dạy bơi Trần Lâm Thắng - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, cơ quan chức năng xác định ông Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành.

Thầy giáo này cũng không giám sát học sinh mà ngồi sử dụng điện thoại nên không phát hiện học sinh P.H.A. (lớp 9A1) đi đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm.

Vụ học sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo bật khóc thừa nhận trách nhiệm của bản thân, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân - Ảnh 4
Bể bơi tại trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi học sinh H.A. bị chìm xuống đáy bể bơi, ông Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động, khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các em học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này, vẫn chưa ai phát hiện H.A. bị chìm.

Đến 14h6, nhân viên vệ sinh trong lúc dọn bể bơi mới phát hiện nam sinh nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55m, nên cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu H.A. vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

 

Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong tại bể bơi của nhà trường

Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong tại bể bơi của nhà trường

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận thông tin một nam sinh lớp 9 tử vong khi bơi tại bể bơi Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam.

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