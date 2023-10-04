Vụ chồng đâm vợ tại tòa án khi làm thủ tục ly hôn: Chính thức khởi tố người chồng 

Đời sống 04/10/2023 20:48

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi, ngụ xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà), người chồng đâm vợ ngay tại tòa án khi làm thủ tục ly hôn, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị NTL (25 tuổi, vợ Quyết). 

Vụ chồng đâm vợ tại tòa án khi làm thủ tục ly hôn: Chính thức khởi tố người chồng  - Ảnh 1
Nguyễn Văn Quyết (giữa) sau khi gây án bỏ trốn đã bị Công an huyện Lộc Hà bắt giữ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 29.9, Nguyễn Văn Quyết đến phòng của thẩm phán Lê Nữ Ngọc D. tại TAND H.Lộc Hà, để làm thủ tục ly hôn. Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, vợ của Quyết) cũng đến phòng làm việc của thẩm phán Lê Nữ Ngọc D.

Tại đây, Quyết và chị Lan xảy ra tranh cãi trong việc phân chia tài sản là chiếc xe máy. Trong lúc cãi nhau, Quyết bất ngờ dùng dao mang theo đâm chị Lan trọng thương trước sự ngỡ ngàng của thẩm phán D.

Vụ chồng đâm vợ tại tòa án khi làm thủ tục ly hôn: Chính thức khởi tố người chồng  - Ảnh 2
Công an và Viện KSND H.Lộc Hà có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau khi gây án, Quyết lấy xe máy rời khỏi tòa án, sau đó bị Công an H.Lộc Hà bắt giữ. Chị Lan được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng có nhiều vết thương, phải phẫu thuật cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyết khai nhận do mâu thuẫn liên quan tài sản chung dẫn đến việc đâm vợ.

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Trong lúc đang dự phiên tòa hòa giải ly hôn, Nguyễn Văn Quyết ở Hà Tĩnh đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát ngay tại phòng làm việc của thẩm phán. Hậu quả người vợ bị thương nặng phải nhập viện.

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