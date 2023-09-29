Trong lúc đang dự phiên tòa hòa giải ly hôn, Nguyễn Văn Quyết ở Hà Tĩnh đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát ngay tại phòng làm việc của thẩm phán. Hậu quả người vợ bị thương nặng phải nhập viện.

Theo báo VTC News đưa tin, ngày 29/9, ông Nguyễn Khắc Hoàn, Phó Chánh án TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 cùng ngày, Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi) và chị N.T.L. (25 tuổi, cùng trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) là đương sự trong vụ án ly hôn đến TAND huyện Lộc Hà đề nghị tổ chức hòa giải theo hướng để các đương sự tự thỏa thuận với nhau giải quyết vụ án.

Quyết dùng dao đâm vợ nhiều nhát rồi bỏ trốn. Ảnh: VTC News Theo báo Người Lao Động đưa tin, trong quá trình hòa giải, giữa Quyết và chị L. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Quyết có hỏi chị L. rằng: "Xe mi bán rồi à, tiền mi tiêu hết rồi à?". Thấy Quyết hỏi vậy chị L. chỉ đáp lại "ừ". Lúc này, Quyết dùng dao gọt hoa quả đã thủ sẵn trong người trước đó lao đến đâm vào ngực chị L. khiến chị ngã xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó, Quyết tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng chị L. Gây án xong, Quyết dùng xe máy rời khỏi hiện trường, tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó. Chị L. sau đó đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng chấn thương nặng.

Một bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu cho chị Lan. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng có vết thương thấu ngực, đa chấn thương, tràn khí, tràn dịch màng phổi. Chị L. ngã xuống sàn, sau đó được cán bộ công an đến giúp đỡ đưa đi cấp cứu. Ảnh: Báo Người Lao Động Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên những người có mặt tại tòa không kịp can ngăn. Theo Phó Chánh án TAND huyện Lộc Hà Nguyễn Khắc Hoàn, tại phiên hòa giải những vụ án dân sự, hành chính không có lực lượng công an hỗ trợ, bảo vệ nên cán bộ, Thẩm phán, người lao động và cả đương sự trong vụ việc có thể gặp phải những tiềm ẩn rủi ro bất ngờ.

Xông vào phòng ngủ của vợ hờ đâm ‘tình địch’ nhiều nhát vì ghen, sau đó đi đầu thú Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Bá Việt (41 tuổi), để điều tra hành vi giết người. Theo đó thấy người đàn ông ở trong phòng ngủ của vợ hờ nên ghen tức, cầm dao sát hại.

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