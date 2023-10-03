Đầu giờ sáng khi đi chợ về, người vợ tá hỏa phát hiện chồng con gái gần 3 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ. Người chồng có để lại thư tuyệt mệnh.

Theo VietNamNet đưa tin, tối nay (3/10), lãnh đạo UBND xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận: Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 2 bố con cùng tử vong ở tư thế treo cổ.

Theo đó, khoảng 7h ngày 3/10, anh Vũ Đình B., 41 tuổi, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được vợ phát hiện đã tử vong trong tình trạng bị thắt cổ. Đau lòng hơn là cạnh anh B., con gái Vũ Ngọc A., 3 tháng tuổi cũng đã chết.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận cháu Vũ Ngọc A. bị 1 sợi dây vải siết quanh cổ dẫn đến tử vong. Nhận định ban đầu cho thấy, người gây ra cái chết cho cháu bé là ông Vũ Đình B. Sau khi sát hại con, người bố này cũng dùng sợi dây vải đó thắt cổ tự tử.

Cấp cứu một vụ tự tử. Ảnh minh họa: Báo Giao Thông.

Chính quyền địa phương cho hay, 2 vợ chồng anh B. mới kết hôn, có hoàn cảnh khó khăn. Họ mới sinh được cháu A. Trước đây, anh B. từng có một đời vợ và đã ly hôn. Ở cuộc hôn nhân mới, anh sống khá hiền lành, không có dấu hiệu của bệnh tật hay biểu hiện tâm lý bất thường.

Theo báo Giao Thông đưa tin, anh B và chị H đều có cuộc hôn nhân đầu tan vỡ và đều có con riêng. Khi anh B và chị H lấy nhau, con riêng của chị H (hiện học lớp 4) ở cùng hai vợ chồng.

Ngoài ra, hai vợ chồng có một con chung 3 tháng tuổi. Qua khám nghiệm hiện trường, sơ bộ kết luận anh B thắt cổ con 3 tháng tuổi khiến bé tử vong rồi anh B tự tử. Anh B có để lại một bức thư nên cơ quan chức năng thống nhất với gia đình không mổ pháp y.

Hiện thi thể của hai bố con anh B được bàn giao cho gia đình để lo mai táng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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