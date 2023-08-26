Vụ 4 mẹ con tử vong vì bị đầu độc khí CO ở Khánh Hòa: Lý do người chồng thoát chết?

Đời sống 26/08/2023 08:42

Ngày 25/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, theo Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Đăng Khoa, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, khí CO có tên gọi là cacbon monoxit hay mọi người vẫn gọi là khí ôxit cacbon. Khí CO không màu, không mùi, không vị, bắt cháy và có độc tính cao.       

Theo Bác sĩ Khoa, khí CO nguy hiểm bởi con người không thể cảm nhận được sự có mặt của nó từ khói xe, khói thuốc lá, bếp than, lò sưởi… Trong khi ở nồng độ rất nhỏ, khí CO đã có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ 4 mẹ con tử vong vì bị đầu độc khí CO ở Khánh Hòa: Lý do người chồng thoát chết? - Ảnh 1
Chân dung bị can Hồ Xuân Hải - Ảnh: Báo Giao Thông

"Do khí này không màu, không mùi nên khi hít phải mọi người rất khó phát hiện ra. Triệu chứng thường gặp là cảm giác hơi chóng mặt, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, nặng hơn nữa là hôn mê, trụy tim mạch.

Khi ở trong phòng kín mà hít phải một lượng lớn khí CO vào cơ thể, nồng độ oxy máu của bệnh nhân sẽ giảm, nếu tình trạng đó kéo dài, nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ Khoa nhận định.

Cũng theo bác sĩ Khoa, khi con người hít phải chất khí này (do tai nạn hay cố ý), CO sẽ khuếch tán nhanh qua phế nang, qua màng mao mạch phổi vào máu và liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu.

"Hb là thành phần có chức năng vận chuyển khí trong máu đưa tới phổi, thực hiện trao đổi khí, nhận oxy (O2) và thải cacbonic (CO2) ra ngoài.

Do loại khí này có ái lực (lực thúc đẩy các chất hoặc vật chất phản ứng với nhau hoặc tương tác với nhau-PV) rất cao với Hb nên phản ứng sẽ tạo ra carboxyhemoglobin (HbCO) và Hb sẽ không còn khả năng vận chuyển oxy nữa.

Điều trị loại này thì dùng O2 cao áp, tức dùng O2 để đẩy CO ra khỏi Hb. Vì vậy, với mỗi người chúng ta, tốt nhất là phòng ngừa không để bị nhiễm khí CO”, bác sỹ Khoa giải thích.

Vụ 4 mẹ con tử vong vì bị đầu độc khí CO ở Khánh Hòa: Lý do người chồng thoát chết? - Ảnh 2
Ngôi nhà tang thương của Hồ Xuân Hải - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến loại khí gây chết người này, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm: CO là sản phẩm sinh ra trong quá trình cháy nhưng hiện nay đã được lưu giữ công nghiệp trong các bình chứa nhằm bảo quản thực phẩm, để giữ cho các sản phẩm tươi lâu như: Thịt bò, thịt lợn, cá...

"Vì là loại khí cực độc nếu không bảo quản hợp lý, khi hít vào, nhất là trong các buồng kín, nạn nhân có thể tử vong nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ.

Do đó, cơ quan chức năng cần có quy định chặt chẽ trong kinh doanh, tránh việc mua bán đơn giản, tràn lan. Bởi sử dụng nó cũng nguy hiểm không kém thuốc trừ sâu hóa học”, ông Kỷ chia sẻ với báo Giao Thông.

Về việc cùng nằm phòng hít khí CO nhưng ông Hải không mất mạng như vợ và 3 con, bác sĩ Khoa nhận định, thông tin ban đầu cho thấy, ông Hải hít CO vào trong người cũng đang thoi thóp nhưng do phát hiện sớm và được đưa đi cấp cứu nên sống sót.

Ngoài ra, có thể do sức chịu đựng của người chồng khỏe hơn. Vợ và con của ông Hải là phụ nữ nên sức chịu đựng kém hơn, vì vậy cả 4 mẹ con đều bị tử vong.   

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 23/8, người dân sống gần nhà ông Hồ Xuân Hải phát hiện nhiều người trong gia đình ông này đang nằm bất động. Người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 nạn nhân đều là nữ, đã tử vong. Hồ Xuân Hải được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải để điều tra về hành vi giết người. 

Vụ 4 mẹ con tử vong vì bị đầu độc khí CO ở Khánh Hòa: Lý do người chồng thoát chết? - Ảnh 3
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường và nghi phạm Hồ Xuân Hải - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bước đầu, Hồ Xuân Hải khai nhận gia đình có đầu tư trang trại nuôi heo nhưng thất bại và lâm vào cảnh nợ nần. Vì thế, ông ta quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO.

Hồ Xuân Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet. Rạng sáng 23/8, khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải xả khí vào phòng ngủ. Sau đó, người đàn ông này cũng vào phòng ngủ và hít khí độc. 

Cũng trong nguồn tin này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). 

Quyết định khởi tố đang đợi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nghi phạm là Hồ Xuân Hải được xác định là chồng và cha của 4 nạn nhân đã chết bất thường vào sáng 23/8 tại nhà riêng (thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm).

Các nạn nhân gồm bà N.H.N.D (SN 1974), H.N.K.N (SN 2002), H.N.G.M (SN 2009) và H.N.T.A (SN 2013).

 

Diễn biến MỚI trong vụ 4 mẹ con tử vong bị chồng dùng khí CO đầu độc ở Khánh Hòa

Diễn biến MỚI trong vụ 4 mẹ con tử vong bị chồng dùng khí CO đầu độc ở Khánh Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra về tội Giết người.

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