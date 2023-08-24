Nóng: Người chồng khai nhận sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ trong vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa

Đời sống 24/08/2023 12:15

Bước đầu người chồng khai nhận, gia đình ông có đầu tư trang trại nuôi heo, nhưng đã thất bại và lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Và ông đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), lúc 11 giờ ngày 24/8, trao đổi với Khánh Hòa Online, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có kết quả điều ban đầu, qua đó xác định Hồ Xuân Hải (sinh năm 1971, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) đã sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 23/8, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo về việc tại căn nhà của gia đình Hồ Xuân Hải có 5 người nằm bất động, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã cùng Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Cam Lâm và các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ.

Theo đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định bà N.H.N.D (sinh năm 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (sinh năm 2002), H.N.K.G.M (sinh năm 2009) và H.N.T.Â (sinh năm 2013) đã tử vong; trong khi đó Hồ Xuân Hải đang thoi thóp và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Nóng: Người chồng khai nhận sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ trong vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Đối tượng Hồ Xuân Hải - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh chữa trị, Hồ Xuân Hải đã được cứu sống và dần phục hồi sức khỏe. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với Hồ Xuân Hải. Bước đầu Hồ Xuân Hải khai nhận, gia đình người đàn ông này có đầu tư trang trại nuôi heo, nhưng đã thất bại và lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Và người đàn ông này đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO.

Sau đó, Hồ Xuân Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet.

Đêm 22 rạng sáng ngày 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.

Qua kết quả điều tra ban đầu, kết hợp lời khai của Hồ Xuân Hải phù hợp với chứng cứ thu thập tại hiện trường, ngay trong đêm 23/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải.

Cũng theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ khởi tố Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra, xử lý về tội danh giết người.

Nóng: Người chồng khai nhận sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ trong vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa - Ảnh 2
Người dân tập trung theo dõi vụ việc tại nhà ông H.X.H. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 23/8, một lãnh đạo UBND xã Cam An Nam cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong bất thường.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện căn nhà của gia đình ông H.X.H (SN 1971, ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào xem. Tại đây, người dân địa phương bàng hoàng khi thấy nhiều người trong gia đình ông H.X.H nằm bất động.

Khi lực lượng chức năng địa phương tới hiện trường đã xác định vợ của ông H.X.H và 3 người con (đều là nữ) đã tử vong, còn ông H.X.H cũng đang thoi thóp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông H.X.H tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Cam An Nam, người con gái lớn của ông H.X.H đang học một trường đại học tại Huế, người con nhỏ nhất đang học trung học cơ sở.

Hiện Công an huyện Cam Lâm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành phong tỏa căn nhà để điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Tang lễ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Cả 3 cháu đều học giỏi, chị lớn thi đỗ Đại học Y Dược Huế, hai em nhỏ ngoan hiền, thế nhưng ước mơ đành dang dở!

Tang lễ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Cả 3 cháu đều học giỏi, chị lớn thi đỗ Đại học Y Dược Huế, hai em nhỏ ngoan hiền, thế nhưng ước mơ đành dang dở!

Trong đêm 23 và sáng 24/8, nhiều người đến đây để chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Những nén hương, bó hoa cúc được gửi đến bốn mẹ con trước khi thi thể được đưa đi mai táng.

Xem thêm
Từ khóa:   4 mẹ con tử vong 4 mẹ con chết bất thường vụ 4 mẹ con ở Khánh Hòa

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 32 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng