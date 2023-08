Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), lúc 11 giờ ngày 24/8, trao đổi với Khánh Hòa Online, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có kết quả điều ban đầu, qua đó xác định Hồ Xuân Hải (sinh năm 1971, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) đã sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 23/8, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo về việc tại căn nhà của gia đình Hồ Xuân Hải có 5 người nằm bất động, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã cùng Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Cam Lâm và các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ.