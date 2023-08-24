Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 23/8, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo về việc tại căn nhà của gia đình Hồ Xuân Hải có 5 người nằm bất động, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã cùng Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Cam Lâm và các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), lúc 11 giờ ngày 24/8, trao đổi với Khánh Hòa Online, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có kết quả điều ban đầu, qua đó xác định Hồ Xuân Hải (sinh năm 1971, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) đã sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

Theo đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định bà N.H.N.D (sinh năm 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (sinh năm 2002), H.N.K.G.M (sinh năm 2009) và H.N.T.Â (sinh năm 2013) đã tử vong; trong khi đó Hồ Xuân Hải đang thoi thóp và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh chữa trị, Hồ Xuân Hải đã được cứu sống và dần phục hồi sức khỏe. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với Hồ Xuân Hải. Bước đầu Hồ Xuân Hải khai nhận, gia đình người đàn ông này có đầu tư trang trại nuôi heo, nhưng đã thất bại và lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Và người đàn ông này đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO.

Sau đó, Hồ Xuân Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet.

Đêm 22 rạng sáng ngày 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.

Qua kết quả điều tra ban đầu, kết hợp lời khai của Hồ Xuân Hải phù hợp với chứng cứ thu thập tại hiện trường, ngay trong đêm 23/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải.

Cũng theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ khởi tố Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra, xử lý về tội danh giết người.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc tại nhà ông H.X.H. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 23/8, một lãnh đạo UBND xã Cam An Nam cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong bất thường.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện căn nhà của gia đình ông H.X.H (SN 1971, ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào xem. Tại đây, người dân địa phương bàng hoàng khi thấy nhiều người trong gia đình ông H.X.H nằm bất động.

Khi lực lượng chức năng địa phương tới hiện trường đã xác định vợ của ông H.X.H và 3 người con (đều là nữ) đã tử vong, còn ông H.X.H cũng đang thoi thóp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông H.X.H tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Cam An Nam, người con gái lớn của ông H.X.H đang học một trường đại học tại Huế, người con nhỏ nhất đang học trung học cơ sở.

Hiện Công an huyện Cam Lâm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành phong tỏa căn nhà để điều tra, làm rõ vụ việc.