4 mẹ con chị D. được xác định nguyên nhân ban đầu là chết do Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Hải, huyện Cam Lâm) - chồng, cha của 4 nạn nhân đã sử dụng khí CO đầu độc khi đang ngủ để cùng chết. Tuy nhiên, Hải được cứu sống.

Theo thông tin từ VTC News, căn nhà nhỏ đặt 4 quan tài, khói nhang nghi ngút, di ảnh chị N.H.N.D (SN 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (SN 2002), H.N.K.G.M (SN 2009) và H.N.T.Â (SN 2013) cạnh bên nhau, cùng với những vòng hoa của hàng xóm, người thân, các em học sinh,.. đến chia buồn khiến ai cũng rơi nước mắt.

Chị Nhung kể, gia đình có bốn chị em, chị D. là thứ 3 trong nhà. Từ lúc lấy chồng, cuộc sống chị gái rất hạnh phúc, khá giả, ba người con gái xinh xắn, học giỏi.

Tại lễ tang, chị Nguyễn Ngọc Mỹ Nhung (em ruột chị D.) cũng là người phát hiện 4 mẹ con chị D. chết tại nhà, không kìm được nước mắt trong suốt tang lễ. Gương mặt thất thần, khi có người hỏi thăm chị trả lời kèm những nấc nghẹn, không nói ra lời.

Chị Nhung chia sẻ với VTC News: "Con gái lớn đang học năm 2 đại học Y Dược Huế, con bé được học bổng và có ước mơ làm bác sĩ cứu người. Còn bé lớp 9, lớp 5 cũng học giỏi, ngoan ngoãn, nhận được nhiều giấy khen của nhà trường". Chị Nhung nhìn lên bức tường treo đầy giấy khen của các cháu rồi lại òa khóc.

Sáng hôm qua (23/8), chị Nhung gọi điện cho chị gái nhưng không liên lạc được. Chị lo lắng, sốt ruột nên cùng chồng chạy qua đập cửa thì phát hiện sự việc.

"Khi mở cửa, thấy 4 mẹ con chị nằm bất động, tôi ngã quỵ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.", chị Nhung kể với VTC News.

Chị Nhung thất thần khi nhìn di ảnh của chị gái và các cháu - Ảnh: VTC News

Có mặt trong dòng người viếng lễ tang, ông Huỳnh Đức Bá (hàng xóm) cho biết, khi nghe được sự việc, bản thân ông không thể tin là sự thật. Vì gia đình chị D. sống hòa thuận, kinh tế khá giả từ trang trại nuôi heo và các con rất ngoan ngoãn.

"Bao đời nay, ở vùng quê yên bình này chưa có sự việc như thế này xảy ra. Không biết ông Hải đã nghĩ gì mà túng quẫn và hành động nông cạn như vậy", ông Bá nói với VTC News.

Dù nắng gắt nhưng rất đông hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Theo thông tin từ VietNamNet, tại đám tang, anh Trương Minh Hùng (44 tuổi) không giấu được nỗi buồn khi nhìn 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà, chờ di quan vào chiều nay.

Nhiều học sinh đến thắp hương cho người bạn vắn số - Ảnh: VTC News

Trưa qua, anh Hùng ở trang trại gà, cách nhà chưa tới 1km, thì vợ gọi tới báo hung tin. Người vợ giọng hốt hoảng nói gia đình hàng xóm gặp nạn, bảo anh về đưa ông Hải đi cấp cứu.

Về tới nơi, anh Hùng run rẩy khi thấy 4 mẹ con đã tử vong. Anh sau đó đưa ông Hải vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Nói về gia đình hàng xóm sát vách, anh Hùng cho biết đó là những con người thân thiện. Ông Hải làm trang trại nuôi heo, vợ cũng phụ việc. Vợ chồng ông Hải sống với nhau nhiều năm nhưng hiếm khi to tiếng, hoặc xảy ra hiềm khích với xung quanh.

Dòng người lặng lẽ viếng 4 mẹ con xấu số - Ảnh: VietNamNet

Anh Hùng chia sẻ, 3 con gái của ông Hải học giỏi, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, lễ phép với mọi người. “Trước khi sự việc xảy ra, tôi không thấy vợ chồng anh ấy có gì bất thường, còn cô con gái học ở Huế vừa về nhà được ít hôm”, anh Hùng nói với VietNamNet.

Tới tiễn biệt những người hàng xóm xấu số, ông Trịnh Quý (64 tuổi) nhẹ nhàng kể lại chuyện vợ chồng ông Hải dựng nhà ở nơi này hơn 15 năm. Từ ngày chuyển về đây ở, gia đình ông Hải chưa làm mất lòng ai trong xóm. “Không ai ngờ chỉ trong buổi sáng mà vợ và 3 người con của ông Hải đã ra đi mãi mãi”, ông Quý ngậm ngùi nói.

Bà Nhung đau buồn trước sự ra đi của chị gái và các cháu - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, sáng 23/8, mọi người phát hiện vợ và 3 con gái ông Hải tử vong trong nhà. Gần đó, ông Hải nằm thoi thóp với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Hàng xóm liền đưa ông Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán, cấp cứu, chăm sóc y tế, súc rửa dạ dày, truyền dịch, điều trị triệu chứng liên quan, ông Hải qua nguy kịch.

Cụ bà đau xót vì mất con và 3 cháu - Ảnh: VietNamNet

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con tử vong là do ngộ độc khí CO.

Liên quan vụ việc trên, ông Hải bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi "Giết người". Ông Hải bị điều tra với cáo buộc sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.