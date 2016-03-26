Nhân dịp 5 năm gắn bó bên nhau, cặp xăm trổ hot nhất Sài Thành dẫn nhau vào khách sạn thực hiện bộ ảnh nóng bỏng.
Vũ Ngọc Tân (sinh năm 1991, tại Vĩnh Phúc) từng nổi tiếng trên mạng với hình tượng ông bố 9X chăm sóc con khéo léo. Anh còn gây chú ý khi sở hữu các hình xăm kín người. Năm 19 tuổi, anh kết hôn với Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1993). Hiện tại, Quỳnh Anh còn lấn sân làm ca sĩ, cô vừa phát hành album singer Cha với chi phí đầu tư hơn 200 triệu, thu hút sự chú ý lớn tư dư luận. Mới đây, nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới, cặp đôi thực hiện bộ ảnh lãng mạn tại khách sạn.
Trước đây, do tuổi đời còn trẻ và chưa có sự nghiệp ổn định nên gia đình đôi bên không ủng hộ chuyện tình của họ.
Anh tâm sự: "Đó là tâm lý dễ hiểu của các bậc cha mẹ. Có ai yên tâm giao con gái cho thanh niên không tương lai như tôi?Nhưng vì hai đứa quyết tâm đến cùng nên gia đình cũng chấp nhận. Tuy nhiên, bản thân tôi biết rằng trong thâm tâm bố mẹ vợ vẫn không bằng lòng". Năm 2013, khi con trai đầu lòng được 3 tháng, Ngọc Tân một mình vào Sài Gòn học xăm. Ngày ra đi, anh mang theo hành trang cùng lời hứa với vợ "anh sẽ đón hai mẹ con cùng vào, đợi anh nhé".
Cùng đam mê xăm trổ với chồng, Quỳnh Anh cũng dần khẳng định bản thân khi thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau. Với singer đầu tay, 9X gây được tiếng vang, có một lượng khán giả lớn ủng hộ.
Trước đó, Tân biết đến nghệ thuật xăm từ người thân ở Hà Nội. Bị cuốn hút bởi hình dáng, đường nét bắt mắt của các họa tiết xăm nên anh quyết định tìm hiểu và đam mê chúng từ đó. "Tôi từng mua máy xăm giá 400.000 đồng rồi về tự học", Tân nói.
Tại Sài thành, không người thân, những gì Ngọc Tân có trong tay là 2 năm kinh nghiệm làm nghề xăm trước đó tại Hà Nội. Anh kể: "Tôi xin làm việc tại một cửa hàng ở quận 5 (TP HCM), với mức lương 3 triệu đồng một tháng và sinh hoạt tại tiệm. Với tôi, đó là điều may mắn khi tay trắng vào Nam lập nghiệp”.
Về lý do quyết định ra đi tìm kiếm cơ hội mới, ông bố 9X chia sẻ: "Đó là sự lựa chọn khó khăn với tôi. Tôi thấy cuộc sống quá nhiều bế tắc. Tôi không muốn nhìn cảnh vợ con phải chịu khổ, vì thế, tôi phải là người quyết định".
Sau 2 năm làm việc tại Sài Gòn, Ngọc Tân dành dụm một số vốn và lập cửa hàng xăm riêng tại quận 5 (TP HCM). Tháng 8/2014, khi công việc và mức thu nhập dần ổn định, cũng là thời điểm ông bố cảm thấy thích hợp để thực hiện lời hứa - rước vợ con vào cùng sinh sống. Bước chân vào Sài Gòn, Quỳnh Anh (vợ Tân) hạnh phúc xiết bao khi thấy Tân vượt qua bao thử thách để có được ngày hôm nay. Cô cũng không khỏi bất ngờ trước diện mạo hoàn toàn khác xưa của chồng. "Lúc gặp mặt tôi, cô ấy thốt lên thật to "là anh thật sao". Phải mất vài ngày, vợ mới quen với cơ thể đầy hình xăm của tôi", Tân nói.
Thấu hiểu được sự mất mát khi vắng bóng người bố suốt 2 năm nên Ngọc Tân luôn cố gắng bù đắp cho vợ con. Ngoài giờ làm, anh trở thành ông bố chăm con khéo léo. "Tuy lạ lẫm nhưng công việc tắm hay cho con ăn khiến tôi thích thú", anh bày tỏ.
Sau 6 năm chung sống, họ có đứa con trai kháu khỉnh tên Gia Bảo (4 tuổi). Bé là nguồn động lực giúp 2 vợ chồng trẻ phấn đấu làm việc và tiếp tục theo đuổi đam mê. Hiện tại, Ngọc Tân sở hữu nhiều chi nhánh tiệm xăm tại các thành phố. Bên cạnh đó, anh còn nhận học trò để truyền đạt kinh nghiệm và nhân rộng môn nghệ thuật xăm đến với các bạn trẻ có đam mê.
Bên cạnh công việc xăm nghệ thuật, Gà Rừng còn tham gia một số bộ phim điện ảnh. "Trải qua mỗi sóng gió hay vượt qua thử thách trong cuộc sống, tôi lại xăm một hình mới. Nó vừa thỏa đam mê cá nhân, đồng thời cũng cho mọi người thấy rằng, tôi đã đương đầu với cuộc sống quá nhiều" - anh nói.
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