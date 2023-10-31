Theo đó, ô tô 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đến địa phận xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, đã đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường. Khi đó, ô tô chở nhóm người ở Quảng Ninh đang trên đường đi lễ.

Theo thông tin báo Dân Trí chia sẻ, rạng sáng 31/10, trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.Theo thông tin báo Dân Trí chia sẻ, rạng sáng 31/10, trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.

Trực tiếp có mặt chỉ đạo tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức khi xe vận chuyển bệnh nhân vừa đến nơi, TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết, ngay khi có thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã giao bệnh viện tổ chức đón tiếp bệnh nhân.

Sau tai nạn các nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. Trong đó, trường hợp nặng nhất là ông V.C.T. (60 tuổi) bị đa chấn thương được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), vợ ông may mắn bị nhẹ hơn.

Trước đó, bệnh viện đã liên hệ với đơn vị y tế ở Hữu Lũng, Lạng Sơn và nắm được thông tin đây là tai nạn hàng loạt, đã có 5 người tử vong. Có 4 bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, trong đó trường hợp trên là nặng nhất.

TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức kiểm tra tình trạng chấn thương sọ não, ngực, đùi của bệnh nhân. Ảnh: Báo Dân Trí.

Lúc đầu, phương án được đưa ra là bệnh viện cử một kíp lên để đón bệnh nhân, vì bệnh nhân nặng, trong đó chấn thương ngực rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, để giảm thiểu thời gian, chuyển bệnh nhân về nhanh nhất, phía bệnh viện đã thống nhất phương án phía Hữu Lũng tự tổ chức chuyển bệnh nhân. Bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức cũng thường xuyên kết nối về chuyên môn để vận chuyển bệnh nhân an toàn nhất.

Khi bệnh nhân đến nơi, bệnh viện đã huy động bác sĩ của tất cả các chuyên khoa khám tổng thể cho bệnh nhân vì bệnh nhân bị đa chấn thương, nên không được phép để sót thương tổn.

Theo TS Hùng, sơ bộ ban đầu bệnh nhân có chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực nặng đang có tràn khí màng phổi rất nhiều, gãy nhiều xương, trong đó vị trí gãy xương dễ gây sốc rất lớn là xương đùi, gãy làm nhiều đoạn. Đây là một trường hợp tai nạn rất nặng nề.

Bệnh nhân cũng đã được làm thêm một số chẩn đoán để khẳng định thương tổn, sau đó chuyển vào phòng mổ xử lý tình trạng chấn thương ngực nặng.

Bệnh nhân có chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực nặng đang có tràn khí màng phổi rất nhiều, gãy nhiều xương. Ảnh: Báo Dân Trí.

Túc trực ngoài cửa phòng cấp cứu, con gái ông T. bày tỏ mong muốn mẹ mình cũng được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để gia đình tiện chăm sóc. Con gái ông V.C.T. (60 tuổi) cho biết gia đình chỉ có 2 chị em gái, hiện tại bố thì nằm Bệnh viện Việt Đức mẹ thì vẫn ở trên Lạng Sơn. Cô gái nghẹn ngào “Tôi hy vọng các bác sĩ có thể cứu được bố mẹ tôi. Hai ông bà bị nạn khi trên đường đi lễ từ Lạng Sơn về".

Như trước đó VTC News đã đưa tin, sáng 31/10, thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 5 người chết, 10 người bị thương xảy ra vào rạng sáng ngày 31/10 tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn (SN 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh), Ngô Thị Nga (SN 1971), Bùi Thị Thủy (SN 1970), Trần Thị Thanh (SN 1952); Bùi Đức Thuận (SN 1980).

Lực lượng chức năng xác định lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ khi đi trên đoạn đường cua dốc, trời tối. Ảnh: VTC News

Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà (SN 1963), Lê Thị Nhàn (SN 1970), Mai Thị Bông (SN 1948), Nguyễn Thị Loan (SN 1969), Vũ Thị Thanh (SN 1968), Nguyễn Thị Ngoan (SN), Bùi Duy Quân (SN 1967), Vũ Công Tiến (SN 1960), Nguyễn Thị Huệ (SN 1978) và Vũ Thị Thúy (SN 1971).

Các nạn nhân gặp nạn đang trên đường đi lễ về. Lực lượng chức năng xác định lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ khi đi trên đoạn đường cua dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế nên đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới.

Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Trong đó, 3 trường hợp chỉ xây xước nhẹ đã ra về sau đó, 3 bệnh nhân nặng hơn. Trong đó, 2 người đã được chuyển về Quảng Ninh còn một trường hợp (vợ của ông T.) cũng có nguyện vọng chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức.