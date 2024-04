Khi đi đến Km1646+500, thuộc địa phận thôn Tao Chor, Bình điều khiển ô tô từ làn đường bên phải sang phần đường bên trái để vượt ô tô biển kiểm soát 81A-004.xx do anh Nguyễn Tú S. điều khiển, đang đi trước cùng chiều.

Trên xe anh S. điều khiển có anh Dương Minh Ninh ngồi tại vị trí ghế phụ, anh Đào Trọng Trí ngồi tại vị trí phía sau bên tài xế và anh Paollo Madeira Oliveira ngồi cạnh anh Trí.

Lúc này, đầu ô tô tải của Bình đã tông vào phần đuôi phía sau bên trái của ô tô do anh S. điều khiển khiến chiếc xe quay ngang sang bên trái.

Bình tiếp tục đánh lái sang trái và tông vào bên trái ô tô anh S. điều khiển, đẩy chiếc xe này đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào ô tô tải biển kiểm soát 47C-263.xx, do anh Nguyễn Tấn X. điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe chở huấn luyện viên, cầu thủ, bác sĩ của CLB bóng đá HAGL biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Dương Minh Ninh, Đào Trọng Trí và anh Paollo Madeira Oliveira tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Tú S. bị thương tích nặng.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, xe 5 chỗ của CLB bóng đá HAGL chở 4 nạn nhân đi từ tỉnh Đắk Lắk về tỉnh Gia Lai, lưu thông trên Quốc lộ 14. Khi đến địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai thì tông nhau với 2 xe tải.

Tại hiện trường, xe con bị tông biến dạng, nằm kẹt giữa hai xe tải chở vật liệu xây dựng. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực để đưa người gặp nạn ra khỏi xe đến bệnh viện cấp cứu.

Theo VKSND tỉnh Gia Lai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát...

Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác được pháp luật bảo vệ, phạm vào tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.