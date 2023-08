Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Quán Lào đã khẩn trương vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng gây án. Chỉ trong một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng xác định thủ phạm đã gây ra vụ trộm trên.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 10/7, Công an thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nhận được tin báo của chị P.T.H (ở khu phố Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 10,5 triệu đồng.

Trần Thị Vân Anh bị bắt giữ về hành vi "trộm cắp tài sản" - Ảnh: Báo Lao động

Ngày 18/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân Anh (19 tuổi, trú tại xã Định Hưng, huyện Yên Định) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan công an, Vân Anh khai nhận, vào khoảng 19h30 phút ngày 10/7, Vân Anh đi bộ từ ngã tư Quán Lào đến Nhà văn hoá khu Lý Yên để chờ bạn đến đón đi chơi. Sau khi không thấy bạn đến đón, Vân Anh đi bộ về phía trường THPT Yên Định I và đến trước của nhà chị P.T.H. Thấy nhà chị H mở cửa nên Vân Anh đã vào trộm 10,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm được Vân Anh đã mang “nướng” vào các quán game.