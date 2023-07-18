Ngày 18/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đối tượng Trần Thị Vân Anh (19 tuổi, Thanh Hóa) về hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm tiền "nướng" vào game.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 10/7, Công an thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nhận được tin báo của chị P.T.H (ở khu phố Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 10,5 triệu đồng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Quán Lào đã khẩn trương vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng gây án. Chỉ trong một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng xác định thủ phạm đã gây ra vụ trộm trên.

Trần Thị Vân Anh bị bắt giữ về hành vi "trộm cắp tài sản" - Ảnh: Báo Lao động Ngày 18/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân Anh (19 tuổi, trú tại xã Định Hưng, huyện Yên Định) về hành vi "trộm cắp tài sản". Tại cơ quan công an, Vân Anh khai nhận, vào khoảng 19h30 phút ngày 10/7, Vân Anh đi bộ từ ngã tư Quán Lào đến Nhà văn hoá khu Lý Yên để chờ bạn đến đón đi chơi. Sau khi không thấy bạn đến đón, Vân Anh đi bộ về phía trường THPT Yên Định I và đến trước của nhà chị P.T.H. Thấy nhà chị H mở cửa nên Vân Anh đã vào trộm 10,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm được Vân Anh đã mang “nướng” vào các quán game.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Đại đoàn kết, tối ngày 25/6, do thiếu tiền để chơi game, Lê Bá Thành (20 tuổi, trú xã Yên Trung, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đã lẻn vào nhà chị Lê Thị Hường (31 tuổi) và anh Hà Văn Quế (55 tuổi, trú cùng thôn Bình Phương, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn) lấy đi 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại và 2 đồng hồ đeo tay. Lê Bá Thành và chiếc xe trộm cắp tại nhà dân - Ảnh: Báo Đại đoàn kết Ngày 14/7, Công an huyện Triệu Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Bá Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành cho biết, sau khi đi chơi từ nhà bạn ở xã Cán Khê (huyện Như Thanh), Thành lên đường trở về nhà, khi đi qua xã Triệu Thành, thấy 2 ngôi nhà trên không khóa cửa nên đã đột nhập vào để trộm cắp, lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Hành trình truy bắt tên cướp tài sản của nữ du khách Hàn Quốc chưa đầy 24h gây án Ngày 6/7, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, các trinh sát hình sự truy bắt thành công nghi phạm Nguyễn Văn Trung Bình (27 tuổi, Đắk Lắk) trong vụ cướp giật tài sản của nữ du khách.

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