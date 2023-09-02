Trung tá hy sinh cứu hai người dân đuối nước: Ngày đưa tang cũng là ngày sinh nhật anh, vợ nấc nghẹn ‘hôm nay sinh nhật anh, em và con đã đặt bánh kem, nhưng anh...’!

Hàng xóm, bạn bè, người thân bày tỏ nỗi xót thương đặc biệt vì hôm nay cũng là sinh nhật của Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 2/9, dòng người hướng đến ngôi nhà nhỏ của Trung tá Trương Hồng Kỳ ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) càng lúc càng đông. Họ đến tiễn biệt vị Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, người anh hùng hy sinh thân mình cứu hai người dân khỏi chết đuối.

“Hôm nay là sinh nhật anh, cả nhà mình đã dự định sẽ tổ chức ăn uống tại nhà. Em và con đã đặt trước bánh kem cho anh, nhưng anh ơi…." - giọng chị Phi đứt đoạn bởi tiếng nấc.

Đối với người thân của Trung tá Trương Hồng Kỳ, việc anh ra đi chỉ 1 ngày trước sinh nhật 42 tuổi khiến nỗi đau càng nhân lên gấp bội. Cố nén đau thương để lo tang lễ cho chồng và tiếp những người khách đến chia buồn, chị Nguyễn Thị Kim Phi (vợ của Trung tá Trương Hồng Kỳ) vẫn không thể kìm được nước mắt.

"Giờ em phải làm sao?”, tiếng khóc than của chị Phi khiến những vị khách đến chia buồn cũng nghẹn ngào, xót xa.

Trong đám tang, con gái lớn của Trung tá Trường Hồng Kỳ cũng luôn ngồi bên cạnh, lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của mẹ. Ngồi cạnh chị Kim Phi tiếp chuyện những người đến chia buồn, cô gái nhỏ chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch (thứ hai từ phải sang), Chính ủy Quân khu 5 - chia sẻ nỗi mất mát với vợ và con gái Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: VTC News

“Bố mất đi rồi, con sẽ cố gắng học tốt và là chỗ dựa cho mẹ và em”, cô con gái của Trung tá Trương Hồng Kỳ động viên mẹ. Trong khi đó, con gái út của anh Kỳ năm nay mới lên lớp 5.

Nghẹn ngào kể lại những kỷ niệm về chồng, chị Kim Phi nói, chị rất hiểu nỗi vất vả, sự hy sinh trong công việc của anh. "Ngày lễ hay ngày bão, anh đi làm nhiệm vụ, tôi rất lo lắng nhưng cũng luôn động viên anh. Giờ anh mất đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc 2 con học hành nên người”, chị Phi vừa nói vừa khóc kể với VTC News.

Hai con gái của Trung tá Trương Hồng Kỳ trong lễ tang - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong sổ tang, Trung tướng Trịnh Đình Thạch viết: "Tôi rất xúc động và khâm phục trước sự hy sinh dũng cảm quên mình cứu người của đồng chí Kỳ.

Nghĩa cử cao đẹp của đồng chí đã góp phần tô khắc hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Đồng chí mãi mãi xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong Quân khu học tập, noi theo.

Hôm nay (2/9) là ngày sinh của Trung tá Trương Hồng Kỳ, gia đình và đồng đội tiễn anh về với đất mẹ. Sự hy sinh của anh là tấm gương sáng "vì nhân dân quên mình" của Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời tô thắm thêm lá cờ truyền thống của Quân đội Nhân Việt Nam như tên anh Hồng Kỳ".

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân Khu 5, ghi sổ tang viếng Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: Báo Dân Trí

Trung tá Lê Hoàng Phương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, chia sẻ Trung tá Kỳ là một chỉ huy mẫu mực, luôn đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị.

"Có thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, anh Kỳ luôn đi đầu trong công tác giúp đỡ nhân dân, không ngại khó khăn, gian khổ. Anh còn là một sĩ quan gần gũi với đồng chí, đồng đội", Trung tá Phương kể với báo Dân Trí.

Còn anh Lê Đình Chiến, hàng xóm của gia đình Trung tá Kỳ, chia sẻ bà con xóm làng vô cùng bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của anh.

"Gia đình đã mất đi một người thân yêu, láng giềng mất đi một người hàng xóm thân thiết, nghĩa tình. Chúng tôi rất cảm phục, xúc động trước sự hy sinh của một chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ", anh Chiến buồn bã nói với báo Dân Trí.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm tới Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: Báo Dân Trí

Trưa 2/9, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ vì có hành động dũng cảm, hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với sĩ quan Trương Hồng Kỳ.

"Đối với gia đình đồng chí, đơn vị, đồng đội sẽ nhận đỡ đầu các cháu nhỏ, con của anh Kỳ, và đảm bảo tốt các chính sách hậu phương quân đội theo quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội", Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên thông tin với báo Dân Trí.

Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: Báo Dân Trí