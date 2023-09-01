Sỹ quan quân đội cứu hai người dân đuối nước ở Phú Yên không qua khỏi, hiện gia đình đã đưa thi thể về nhà để lo hậu sự

Đời sống 01/09/2023 21:46

Thiếu tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Sông Cầu đã tử vong sau khi có hành động dũng cảm cứu hai người dân bị đuối nước trên biển.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi cứu được 2 người dân bị đuối nước trên biển, thiếu tá Trương Hồng Kỳ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, bị kiệt sức, sóng cuốn ra xa, tử nạn.

Tối 1/9, đại tá Lương Kế Điềm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị này đang làm các thủ tục chính sách cho thiếu tá Trương Hồng Kỳ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu (Phú Yên).

Theo đại tá Điềm, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thiếu tá Kỳ trực chỉ huy đơn vị, đang kiểm tra địa bàn thì phát hiện trên bãi biển Đồng Bé, thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu có 2 người dân bị sóng cuốn ra xa.

Sỹ quan quân đội cứu hai người dân đuối nước ở Phú Yên không qua khỏi, hiện gia đình đã đưa thi thể về nhà để lo hậu sự - Ảnh 1
Thiếu tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi phát hiện có 2 người dân bị sóng cuốn, không ngại nguy hiểm, Thiếu tá Kỳ đã nhanh chóng bơi ra cứu hai người dân đưa vào bờ. Tuy nhiên, do bị đuối sức, sóng to đã cuốn Thiếu tá Kỳ ra xa. Sau đó người dân trên bờ đã đưa Thiếu tá Kỳ vào sơ cứu và chuyển tới Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Hiện, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự cho Thiếu tá Trương Hồng Kỳ; đồng thời, báo cáo cấp trên xúc tiến làm công tác chính sách cho Thiếu tá Trương Hồng Kỳ và gia đình.

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