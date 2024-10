Cũng theo vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, do người bệnh có tiền sử bệnh tâm thần, các bác sĩ và người nhà phải thường xuyên theo sát, có các biện pháp để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên trưa 21/10, bệnh nhân bất ngờ đi ra khu vực hành lang, sau đó gieo mình xuống đất.

Bệnh nhân bất ngờ đi ra khu vực hành lang, sau đó gieo mình xuống đất - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia Lai, một sự việc xảy ra tương tự vào sáng 9/10, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an TP. Pleiku vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ cái chết của một phụ nữ sau khi nhảy lầu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.M.T (SN 1984, trú tại thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Chị T. là kế toán tại UBND xã Glar, huyện Đak Đoa.

Bước đầu xác định, chị T. không phải là bệnh nhân điều trị cũng như thăm khám tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Sáng 8-10, chị T. đi từ bên ngoài vào bãi gửi xe của Bệnh viện sau đó di chuyển lên tầng 9 một mình rồi nhảy xuống sân thượng của tầng 5 tử vong tại chỗ.

Chị T. đã tử vong tại sân thượng tầng 5 của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - Ảnh: Báo Gia Lai

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Pleiku đã chủ trì phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku, Công an phường Trà Bá phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một tờ giấy viết tay ghi lại nhiều số điện thoại là những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân như chồng, cha, mẹ, anh trai…Điều này cho thấy dấu hiệu của việc chị T. đã có sự chuẩn bị trước.

Đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng, đại diện gia đình cho biết thời gian gần đây, chị T. có dấu hiệu trầm cảm, hay suy nghĩ đến chuyện nợ nần tiền bạc. Theo một số nguồn tin của P.V Báo Gia Lai, trước đây chị T. có tham gia hình thức kinh doanh tài chính online. Vợ chồng chị T. có 2 người con, cháu lớn hiện học lớp 7 và cháu nhỏ học lớp 3.

Được biết, thi thể của chị T. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục.