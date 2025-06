Theo thông tin báo Thanh Niên , ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phát thông tin truy tìm 2 nghi phạm liên quan vụ giết người, cướp tài sản xảy tại quán cà phê mới khai trương thuộc xã Đại Phước, H.Càng Long.

Khi bà D. đến dự khai trương thì Kiều bị khống chế và yêu cầu gia đình chuyển tiền. Kết quả, từ ngày 22 - 23/6, gia đình bà D. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản do Kiều cung cấp.

Truy tìm 2 đối tượng là Trương Thị Kiều (42 tuổi, ở xã Long Sơn, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) và Đỗ Hoàng Long (38 tuổi, ở xã Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau khi chuyển tiền, gia đình bà D. không nhận được thông tin và không liên lạc được với Kiều nên đến quán cà phê tìm kiếm thì phát hiện bà D. đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết đâm và không còn tài sản trên người.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Công an xã Đại Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, qua điều tra ban đầu xác định Kiều là nghi phạm giết người, cướp tài sản. Long là nghi phạm đồng phạm với Kiều. Hiện, cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Trà Vinh kêu gọi Trương Thị Kiều và Đỗ Hoàng Long nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ ai chứa chấp hoặc tạo điều kiện để 2 nghi phạm trên lẩn trốn sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cơ quan công an cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin để bắt giữ 2 nghi phạm giết người, cướp tài sản nêu trên. Người dân cung cấp thông tin hữu ích sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ cướp khiến 1 người tử vong, Cụ thể theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 15h30 ngày 19/6, nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi xe máy biển số TPHCM đến tiệm tạp hóa trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Phước. Đối tượng vào trong cửa hàng tạp hóa vờ hỏi mua hàng.

Sau khi nam thanh niên rút dao ra khống chế, uy hiếp để cướp tài sản thì xảy ra giằng co với chủ tiệm tạp hóa. Tiếp đó, kẻ cướp kéo bà chủ quán ra sau nhà và ra tay sát hại. Sau khi gây án, nam thanh niên rời khỏi hiện trường. Người dân vào mua hàng, phát hiện sự việc liền trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 21h ngày 19/6, tổ trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Minh Phúc đang lái xe trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) nên vây bắt, quật ngã nghi phạm. Sau đó, Phúc được đưa về trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) lấy lời khai ban đầu và di lý từ TPHCM về Đồng Nai.